Elle voulait juste danser, mais TikTok a décidé qu’elle était une tueuse en série : l’histoire absurde de Sabrina Prater

L’un de ses clips est devenu viral en raison des taquineries des utilisateurs qui l’ont ciblée, et bientôt l’attention des tiktokers est devenue une obsession irrationnelle.

Lorsqu’elle a posté une vidéo sur TikTok où elle dansait sur une chanson de Shania Twain, elle n’avait pas imaginé que la plateforme de partage de vidéos lui gâcherait la vie, et c’est exactement ce qui est arrivé à Sabrina Prater ces dernières semaines : le clip publié dans l’application est d’abord devenue virale en raison des taquineries des utilisateurs qui l’ont ciblée ; une fois sous le feu des projecteurs, le contenu a alors créé une obsession collective et irrationnelle qui a conduit des centaines d’abonnés à accuser l’auteur d’enlèvements et de meurtres.

La vidéo virale

La vidéo en question est sortie début novembre : Sabrina danse sur la musique de fond de Any Man of Mine de Shania Twain, dans un environnement insouciant qui est vite devenu l’un des éléments de moquerie des tiktokers qui sont tombés sur le clip. En particulier, la vidéo s’est propagée à cause des points de suture – les tiktoks secondaires que l’application permet aux utilisateurs de « coudre » à la fin de l’original – et comme écran vert, ou comme arrière-plan pour les vidéos des autres membres : dans ces travaille aussi bien la scénographie choisie pour la danse que Sabrina elle-même – simplement en tant que femme trans – ont souvent été ridiculisées. Bref, la vidéo de Sabrina est devenue virale pour des raisons tout sauf nobles, mais l’algorithme de recommandation de TikTok a tout simplement pris conscience de l’intérêt autour de la figure de Sabrina et contribué à la diffusion de ses vidéos.

Les accusations insensées

C’est à ce moment que l’histoire a pris une tournure encore pire : certains utilisateurs obsédés par ce qui devenait un personnage ont mal interprété certains éléments des clips présents dans le profil de Sabrina, et ont commencé à accuser la femme d’être une tueuse en série et une kidnappeuse. Deux femmes en arrière-plan d’un clip ont été prises en otages, une tache sur le sol a été interprétée comme du sang : les clips qui épousaient cette théorie ont été visionnés des centaines de milliers de fois, et la croyance a franchi les frontières de TikTok pour se greffer sur le plate-forme sociale Reddit, où une communauté est née avec l’intention de « découvrir l’identité » de Sabrina – le tout sans aucune preuve de ce qui a été insinué par les tiktokers qui ont mené la thèse.

La réaction de Sabrina

Ce n’est pas la première fois qu’une partie importante de TikTok se mobilise pour retrouver des personnes disparues, retrouver des meurtriers présumés ou résoudre des mystères : la passion collective pour le vrai genre narratif criminel a toujours été parallèle à de nombreuses vidéos circulant sur la plateforme, et non toujours avec des effets bénéfiques. Cependant, ce dernier cas est l’un des pires : une femme innocente a été mal jugée par des centaines de milliers de personnes juste pour avoir dansé devant un smartphone. Sabrina, qui n’est apparue que récemment en tant que femme trans, a tenté de riposter en niant les accusations et en demandant de l’aide : « Je suis toujours maltraitée juste pour être moi-même, mais je n’ai rien fait de mal. Soutenez-moi parce que je Je souffre d’une injustice. Je veux juste être aimé et accepté et à la place, je suis traité pire que quiconque s’est exposé comme je le fais. «

Ce n’est que plus récemment que les premières vidéos ont commencé à émerger sur TikTok qui tentent de faire la lumière sur l’histoire et d’inverser le flux de négativité qui s’est déversé sur Sabrina Prater. Les clips collectés sous le hashtag # standup4sabrina recueillent des millions de vues et aident à prendre conscience de la véritable histoire derrière les vidéos de la femme.