Parce que le design Spotify Wrapped vous semble étrange

L’édition 2021 de Spotify Wrapped a donné lieu à une petite polémique sur le design des cartes qui la composent. Voici la raison de ce style et ce qu’il inspire.

Cette année également, le Spotify Wrapped est arrivé, l’initiative récurrente de la plate-forme musicale qui ramène de la curiosité, des données et la liste des choses que nous avons le plus écoutées au cours de l’année. Cette fois, cependant, la publication a donné lieu à une petite polémique sur la conception des « histoires » qui composent l’édition 2021 : selon certains, le style de certains éléments graphiques est difficilement lisible et chaotique. Oui, car le design des cartes qui composent cet emballage est… étrange, du moins pour certains utilisateurs. Mais que se cache-t-il derrière ce choix stylistique ?

Pour un grand nombre d’utilisateurs, certaines cartes semblaient chaotiques, notamment celle des genres les plus écoutés qui montre des barres colorées à l’intérieur desquelles se trouve un texte qui, surtout vers le bas du classement, est très écrasé et difficile à lire. Et c’est vrai : tu regardes cette police, ces espacements et ces dimensions et tu te dis : mais pourquoi ? En réalité, cependant, il y a un sens derrière ce choix.

Nous partons du principe que nous pensons généralement à la typographie comme quelque chose qui doit être lu et compris, un élément graphique qui doit nous donner une idée claire et immédiate de ce qu’elle veut communiquer et qui doit être le plus lisible possible. Ce n’est pas toujours le cas, car on peut parler de typographie aussi par rapport à un sentiment que l’on peut générer ou trivialement à l’aspect visuel : les lettres peuvent faire partie de l’image non pas en tant que texte mais en tant qu’élément graphique. Pensons au Brutalisme dans le graphisme (oui, il n’y a pas que l’architectural) : souvent les images sont « déroutantes » et caractérisées par des textures, des textes partiellement recouverts et étirés et un collage d’images et de couleurs qui peuvent souvent donner une sensation d’excès . Bref, la même humeur du design de Spotify.

C’est un style qui enfreint fondamentalement toutes les règles que chaque leçon de conception de base vous donne, mais pour cette raison, il doit être lu d’une manière différente. Il ne faut pas chercher à lire le texte sur cet écran, mais comprendre que le texte est là comme élément graphique. Pour cette raison, la clé de la lecture de cet écran n’est pas la compréhension du texte mais l’idée derrière une image qui rappelle un graphique (comme ceux d’un PowerPoint) et la texture donnée par les écrits. Car à lire les textes (et donc les genres musicaux) il y a des écritures latérales beaucoup plus claires.

Cela dit, choisir Spotify a-t-il un sens ? Voici l’opinion personnelle, mais la réponse à mon avis est non. Wrapped est un contenu conçu pour la masse, ce n’est pas un festival d’avant-garde pour une niche de fans. Dans ce cas, le résultat est un peu paradoxal : c’est comme porter une robe Met Gala au centre commercial. Mais on en parle, peut-être plus que les éditions des années précédentes. Et donc, comme le dit l’essai : peu importe qu’on en parle bien ou mal, l’important est qu’on en parle.