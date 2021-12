Les cartes Radeon RX 6000 de Gigabyte deviendront jusqu’à 78 $ plus chères suite à la hausse des prix d’AMD

Pourquoi c’est important : avec le marché des cartes graphiques dans un tel état, ce serait bien d’entendre parler de produits de moins en moins chers. Malheureusement, il semble que le contraire soit vrai. Suite aux récentes nouvelles selon lesquelles AMD augmenterait le prix de ses GPU Radeon RX 6000 pour les partenaires de la carte, Gigabyte serait le premier à répercuter la nouvelle augmentation sur les clients, ce qui rendrait toutes ses gammes RDNA 2, sauf une, encore plus chères.

La semaine dernière, des informations fâcheuses ont été signalées selon lesquelles AMD était sur le point d’augmenter le prix de ses GPU de 10% pour ses partenaires de carte en raison de l’augmentation du coût des puces par TSMC. On ne savait pas à l’époque si le saut de 20 $ à 40 $ serait répercuté sur les consommateurs, mais nous aurions dû nous y attendre.

Selon les forums Board Channels (via VIdeoCardz), Gigabyte a informé ses partenaires qu’il a ajusté le prix de la gamme AMD Radeon RX 6000 en réponse aux actions d’AMD. Les cartes sont désormais entre 3% et 6% plus chères selon la marque et le modèle, seule la Radeon RX 6900 XT n’étant pas affectée.

Le changement signifie que nous pouvons nous attendre jusqu’à 31 $ ajoutés au prix de vente des variantes RX 6600 et XT, tandis que le RX 6800 deviendra jusqu’à 47 $ plus cher. Le changement le plus important concernera la Radeon 6800 XT, qui augmente de 78 $. Il convient de noter que ces chiffres pourraient être encore plus élevés une fois que d’autres facteurs, tels que les frais d’expédition et les taxes, sont pris en compte.

Les cartes graphiques sont toujours plus chères et plus difficiles à trouver, donc les rendre encore plus chères ne fera qu’exacerber une situation déjà mauvaise. Le dernier né d’AMD est déjà dans l’ombre de la série Ampere de Nvidia – seule la Radeon RX 6700 XT se trouve dans suffisamment de PC des participants à l’enquête Steam pour figurer sur la liste principale des GPU de Valve, ce qui les met encore plus hors de portée des consommateurs quotidiens. pour aider à augmenter leur popularité.