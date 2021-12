Des millions d’iPhones deviendront « vieux » à la fin de l’année : ce que cela signifie et qui sont les utilisateurs concernés

Le 31 décembre, Apple mettra à jour sa liste de produits vintage pour inclure un nouveau modèle. Que faut-il savoir pour quiconque utilise l’un de ces smartphones.

Par rapport à d’autres fabricants de smartphones, Apple propose une période de service particulièrement prolongée pour ses appareils, mais tôt ou tard, même ses iPhones sont voués à être laissés pour compte par l’entreprise. C’est ce qui va se passer à partir du 31 décembre de cette année, lorsque la maison de Cupertino ajoutera les modèles iPhone 6 Plus à sa liste de produits vintage. Quiconque utilise encore l’un de ces téléphones devrait probablement commencer à chercher une alternative plus récente qui lui convient.

Quelle est la liste des produits vintage d’Apple

Le catalogue des smartphones Apple est mis à jour chaque année, mais les gadgets commercialisés les années précédentes sont toujours disponibles à l’achat pendant un certain temps, afin d’offrir aux clients potentiels différentes options d’achat. Lorsqu’un téléphone cesse d’être vendu sur les canaux officiels de la maison de Cupertino, un compte à rebours de 5 ans démarre, au terme duquel le produit entre dans le catalogue vintage de l’entreprise. Le classement n’est pas une fin en soi : les appareils entrant dans cette catégorie peuvent toujours être réparés dans les centres Apple officiels, mais la présence d’éventuels composants à remplacer n’est pas garantie. La transition précède de deux ans le statut de produit obsolète, réservé aux gadgets que l’entreprise ne répare plus dans ses magasins.

Smartphones concernés

L’inclusion de l’iPhone 6 Plus dans la liste des produits vintage était anticipée par MacRumors, mais ce n’est pas vraiment une surprise : ses débuts ont eu lieu en 2014, et le retrait des magasins remonte à 2016, il y a exactement 5 ans. tandis que le plus petit est resté sur le marché jusqu’en 2018). Les utilisateurs restés ancrés à l’ancien appareil sont un petit pourcentage, étant donné que le même Apple a arrêté les mises à jour du système d’exploitation iOS il y a 3 ans. Pour cette catégorie de personnes, le conseil n’est pas de se débarrasser immédiatement du gadget mais de continuer à l’utiliser : le produit ne sera pas soumis à des limitations supplémentaires par rapport à celles déjà subies, et des mises à jour de sécurité importantes continueront d’être reçues également sur iOS. 12 ; simplement, mieux vaut commencer à viser un smartphone de remplacement au cas où l’appareil tomberait en panne ou cesserait de fonctionner.