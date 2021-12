Fortnite veut devenir un « carré » virtuel : qu’est-ce que Worlds en mode Celebration

Pas d’assauts, pas de volées de balles : juste des mini-jeux, de la détente et du plaisir pour créer de nouvelles amitiés dans l’un des jeux vidéo les plus expérimentaux que le paysage du jeu vidéo ait jamais vu.

Quelques jours après l’événement final du chapitre 2, Fortnite inaugure Mondi in Festa, un mode axé sur la socialisation entre les utilisateurs. Pas d’assauts ni de volées de balles : juste des mini-jeux, de la détente et du plaisir pour créer de nouvelles amitiés dans l’un des jeux vidéo les plus expérimentaux que le paysage du jeu vidéo ait jamais vu. Pour l’instant Mondi in Festa présente deux îles, créées par fivewalnut et TreyJTH, deux membres de la communauté Fortnite. Le premier est une sorte de parc d’attractions et prend le nom de Noceto Faceto, tandis que le second fait plus penser à une boîte de nuit et s’appelle Salotto Nottambulo. Voici les codes respectifs pour pouvoir les visiter : 9705-9549-4193 et ​​8868-0043-1912. Il n’y a pas de liaisons entre les îles.

Cependant, l’aspect le plus particulier de ce nouveau mode est que chaque utilisateur peut créer son propre Mondo dans Festa. Remplissez simplement le formulaire mis à disposition par Epic Games. Votre design est plus susceptible d’être accepté s’il stimule l’interaction et la créativité de l’utilisateur – par le biais d’émoticônes, de sprays, de changements de costumes, etc. Il n’y a pas de frein à l’imagination, tant qu’il n’y a pas de lieux menaçants qui invitent au combat. Pour cela il y a la Bataille Royale.

À cet égard, comme mentionné ci-dessus, Fortnite se prépare à un grand événement, The End, qui débutera le chapitre 3. Rendez-vous le 4 décembre prochain, à 22 heures, heure italienne, pour livrer une dernière grande bataille contre la reine du cube, méchant de la saison 8 « Al Cubo ». Compte tenu de l’expérience précédente avec le trou noir du chapitre 2, remontant à 2019, les attentes sont très élevées. Il est intéressant de noter qu’Epic Games a maintenant amené Mondi à Festa, quelques jours après The End. Un mouvement, peut-être, visant à réitérer l’avenir transversal de Fortnite, de plus en plus un conteneur virtuel d’expériences qu’un jeu vidéo. Cela est démontré par la série d’initiatives qui ont caractérisé le chapitre 2, y compris les croisements, les musées interactifs et les concerts.