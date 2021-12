Une patate chaude : Microsoft a été plus agressif que d’habitude dans ses efforts pour pousser les gens sur Edge, et maintenant il va plus loin en utilisant des fenêtres contextuelles qui jettent de l’ombre sur son rival de navigateur chaque fois que quelqu’un visite la page de téléchargement de Chrome.

Neowin rapporte que lorsque quelqu’un tente de télécharger Chrome à partir d’Edge, plusieurs fenêtres contextuelles vantent les mérites du navigateur de Microsoft par rapport à celui de Google. « Microsoft Edge fonctionne sur la même technologie que Chrome, avec la confiance supplémentaire de Microsoft », lit-on.

Une autre fenêtre contextuelle indique : « Ce navigateur est tellement 2008 ! Savez-vous quoi de neuf? Microsoft Edge », qui a un peu le sentiment de « Comment allez-vous, camarades ». « Je déteste économiser de l’argent », n’a jamais dit personne. Microsoft Edge est le meilleur navigateur pour les achats en ligne », lit un autre.

Tout le monde ne voit pas ces messages – cet écrivain ne l’a pas fait – mais il existe de nombreux rapports sur ceux-ci rencontrés par les utilisateurs de Windows 11 et Windows 10. Ils sont natifs du navigateur de Microsoft, contrairement aux messages similaires que Google affiche dans les pages Web qui tentent d’encourager les utilisateurs Edge à passer à Chrome.

La nouvelle des popups arrive juste après que Microsoft ait intégré une application acheter maintenant, payer plus tard dans Edge, ce qui a suscité le type de réponse des utilisateurs auquel on pourrait s’attendre. La société de Redmond a récemment été critiquée pour avoir rendu le passage d’Edge à un autre navigateur plus difficile dans Windows 11. Il y avait aussi l’outil qui redirigeait les liens Edge dans Windows 11 que Microsoft a bloqué.

Google n’est pas non plus étranger à l’utilisation de ce genre de tactiques. En plus des invites « Google recommande d’utiliser Chrome » susmentionnées, l’année dernière, il a affiché un message indiquant « Google recommande de passer à Chrome pour utiliser les extensions en toute sécurité » chaque fois que les utilisateurs d’Edge ont visité le Chrome Web Store, bien qu’il ait été rapidement supprimé.