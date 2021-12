Une patate chaude: Take-Two Interactive, une entreprise qui n’a pas fait grand-chose pour se faire aimer des joueurs avec sa poursuite acharnée des moddeurs GTA, attirera probablement encore plus de colère après l’annonce de son comportement presque patenté de troll. Il semble que l’organisation ait déposé des centaines de litiges en matière de marques pour des termes tels que « Rockstar », « 2K » et « Bully ». Il s’en est également pris au développeur du titre coopératif It Takes Two.

Utilisateur de Twitter Cendre R. découvert la liste des litiges en matière de marques déposées par Take-Two Interactive auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis. Il cible principalement les entités utilisant le terme Rockstar, le même nom que la filiale Take-Two derrière les jeux GTA.

Certains des noms contestés incluent « Ne soyez pas une légende de Rockstar », « Auteurs de rockstars et salons de tatouage » et « Lancement de hache de Rockstar ».

Take-Two a également déposé une plainte contre toute personne utilisant le terme « 2K », une autre de ses filiales, avec « Prey2K » sur la liste. Même « Max Fayne » et « Max Pain » ne peuvent pas échapper pour ressembler trop à Max Payne de Rockstar Games. Il y en a aussi un pour ‘Bully free world’. Il a même déposé des litiges contre une entreprise qui utilise la lettre « R » comme logo, malgré un design complètement différent de celui de Rockstar.

L’un des noms très familiers de la liste est « Il en faut deux ». L’excellent jeu de plateforme coopératif de Hazelight Studio est l’un de nos meilleurs jeux PC (vous devriez jouer), mais il semble que Take-Two ait estimé que le nom était trop similaire au sien – par cette logique, peut-être Kim Weston et la succession de Marvin Gaye pourrait poursuivre Take-Two Interactive.

Certaines des marques déposées ont été abandonnées, y compris celle contre It Takes Two, mais beaucoup sont toujours classées comme en cours.

Plus tôt cette année, Take-Two Interactive a lancé une action en justice contre quatre moddeurs pour leurs versions améliorées de Grand Theft Auto III et Grand Theft Auto: Vice City. Le groupe a récemment riposté en affirmant que les jeux qu’ils ont créés étaient protégés par l’utilisation équitable en vertu de la loi sur le droit d’auteur.