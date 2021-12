La demande en mariage de Moi contre toi fait partie des vidéos les plus vues sur YouTube en 2021

Comme chaque année, YouTube a établi un double classement des contenus les plus populaires en Italie, qui sépare les clips musicaux des vidéos virales.

Cette année également, comme d’habitude, YouTube a publié le classement des vidéos italiennes les plus vues de l’année 2021 dans notre pays. La liste spéciale est un moyen de retracer les mois écoulés en se concentrant sur ce qui a retenu l’attention collective dans l’année qui s’achève, et comme c’est le cas depuis des années, elle est divisée en deux : d’une part, le classement lié à le contenu conçu pour le format vidéo ; de l’autre, les clips musicaux, qui bénéficient en moyenne d’un plus grand nombre de vues car ils sont reproduits juste pour être écoutés en arrière-plan.

Les vidéos italiennes les plus populaires de 2021 sur YouTube

Parmi les clips les plus visionnés, les contenus de certains des créateurs les plus populaires de la plateforme se dépeuplent, comme Cartoni Morti avec une vidéo sur les doutes liés au vaccin, le podcast Wild Musk and Me against You, avec la demande en mariage de Luì à Sofì qui a sanctionné définitivement l’union entre les deux youtubeurs. Il y a aussi de la place pour les spectacles de talents sur la liste, mais le sport domine le tableau : du football de Serie A avec la Juventus-Inter valable pour la course de la Ligue des champions à l’incroyable relais 4 × 100 qui a vu l’Italie triompher aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le Le contenu le plus regardé de tous concerne cependant un autre succès sportif made in Italy : la victoire lors de la finale de l’Euro2020, retracée à travers les moments marquants collectés par Sky Sport.

Les clips musicaux made in Italy les plus populaires de 2021 sur YouTube

Les vidéos musicales accumulent beaucoup plus de vues que les autres types de vidéos et sont donc incluses dans un classement distinct. Dans un classement partagé entre les tubes de l’été et de Sanremo, Fedez apparaît à deux reprises, dont l’une à la première place dans sa collaboration avec Orietta Berti et Achille Lauro per Mille. Incontournables également, les Måneskin – qui figurent dans le top 10 avec la vidéo officielle de Zitti e Buoni – ainsi que les autres stars du Festival de Sanremo, Colapesce et Dimartino avec Musica Leggerissima.

Me against You est sur le point de dépasser Favij sur YouTube : quand aura lieu le dépassement

Vous trouverez ci-dessous le classement complet établi par YouTube.

Classement des vidéos :

Classement des clips :