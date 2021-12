Sony et Marvel préparent une nouvelle trilogie Spider-Man

Réjouissez-vous, fans de Spider-Man ! Une autre trilogie Spider-Man est en préparation. Sony et Marvel prévoient une autre série de trois films Spider-Man après la fin des premiers films Spider-Man basés sur MCU avec Pas de chemin à la maison.

L’ancienne coprésidente de Sony Pictures Entertainment et coproductrice des films Spider-Man, Amy Pascal, a révélé en parlant à Fandango qu’ils étaient en pourparlers pour une suite de No Way Home avec Spider-Man de Tom Holland. Cela est arrivé après que Tom Holland a laissé entendre dans une interview qu’il pourrait se retirer de Spider-Man et a coupé le souffle à ses fans.

Pascal a également ajouté que,

« Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel – [this is not] le dernier film de Spider-Man.

Elle a également ajouté,

« Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous pensons à cela comme trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU.

Il est évident que Sony n’en a pas fini avec Spider-Man car le Spider-Verse leur rapporte des milliards. Cependant, Tom Holland en tant que Spider-Man n’a pas été confirmé, surtout après que l’acteur a laissé entendre dans une interview qu’il était prêt à passer à autre chose et qu’il guiderait le nouveau Spider-Man et partagerait des conseils pour être Spider-Man.

En plus de la trilogie Spider-Man, Sony Série de venin a connu du succès, et l’entreprise travaille également sur Morbius, un film dérivé avec Jared Leto.

Nous n’avons pas non plus vu le vautour de Michael Keaton car il a des affaires inachevées avec Spider-Man. Il est donc trop tôt pour dire que Tom Holland ne reviendra pas après No Way Home.

Pendant ce temps, No Way Home sort en décembre. On dit que c’est le plus grand événement cinématographique depuis Avengers : Endgame. Certains pourraient l’appeler encore plus grand que la phase finale car il implique [Spoiler Alert], précédent Spider-Men. La première bande-annonce a tease Sinister six; cependant, la deuxième bande-annonce a confirmé cette rumeur. Alors maintenant, ce n’est qu’une question de temps pour que nous puissions aussi voir d’autres Spider-Men.

C’est presque confirmé que Tobey Maguire et Andrew Garfield pourrait apparaître dans No Way Home après que la bande-annonce ait déchaîné les méchants précédents. Autre que Docteur étrange, Goblin vert, Électro, Lézard, Marchand de sable, et Docteur Octopus est déjà apparu dans la bande-annonce.