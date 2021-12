Préparez-vous à payer encore plus pour les prochains ordinateurs portables de jeu de Razer

Bottom line: Si vous avez économisé ou attendez de passer à l’ordinateur portable de jeu Blade de nouvelle génération de Razer, c’est probablement le bon moment pour mordre la balle et obtenir un modèle de génération actuelle, car les offres 2022 de la société vous obligeront à partie avec encore plus d’argent que d’habitude en raison de la hausse des coûts des composants PC.

Connus pour leur conception svelte et leur qualité de construction haut de gamme, les ordinateurs portables de jeu de Razer ont tendance à se situer du côté des budgets les plus chers, et ne sont donc généralement pas recommandés pour les acheteurs de valeur. Il y a aussi une bouffée de cette taxe Razer saupoudrée sur des modèles de base coûteux et des machines entièrement spécifiées qui finissent par coûter au nord de 3 000 $.

Cependant, selon Min-Liang Tan, PDG de Razer, ce prix est sur le point d’augmenter encore plus l’année prochaine, grâce à une augmentation « significative » des coûts des composants. Par conséquent, Tan voit tous les ordinateurs portables de jeu de nouvelle génération, y compris la série Blade, devenir plus chers en 2022.

Je viens d’avoir une longue réunion pour revoir notre gamme d’ordinateurs portables de jeu pour l’année prochaine – il semble qu’il y ait des augmentations significatives des coûts des composants, etc. @Razer Blade) l’année prochaine. – Min-Liang Tan (@minliangtan) 30 novembre 2021

Bien que nous puissions nous attendre à voir des ordinateurs portables Razer équipés d’AMD et d’Intel au CES 2022, il est probable que les puces de la série P Alder Lake de 12e génération de Team Blue ont fait leur chemin vers les prochains ordinateurs portables de Razer, donnant une image plus claire de ce à quoi s’attendre en termes d’augmentation des coûts. Compte tenu des prix de la plate-forme de bureau d’Alder Lake, il n’est pas surprenant que les processeurs de la série P contribuent également à rendre les ordinateurs portables de jeu plus chers.

Razer répertorie actuellement un Blade Pro 17 2021 entièrement spécifié pour 3 700 $. Attendez-vous à ce que ce chiffre atteigne 4 000 $ ou plus une fois que l’augmentation des prix du modèle de nouvelle génération entrera en vigueur.