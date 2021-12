YouTube révèle les vidéos les plus vues et les meilleurs créateurs de 2021

En bref : À l’approche de la fin de l’année, YouTube a dévoilé les vidéos les plus vues mises en ligne en 2021. La plateforme a également annoncé les créateurs les plus tendances, et il ne devrait pas être trop surprenant d’apprendre qui en tête des deux catégories.

La vidéo la plus vue de YouTube téléchargée en 2021 était I Spent 50 Hours Buried Alive de MrBeasts, qui compte plus de 147 millions de vues au moment de la rédaction. Cependant, il est possible que MrBeast bat son propre record avant la fin de l’année, grâce à la version non létale de Squid Games. Le clip a été mis en ligne il y a exactement une semaine et a déjà accumulé 130 millions de vues.

La deuxième vidéo la plus tendance était Minecraft Speedrunner VS 5 Hunters de Dream. Il compte plus de 62 millions de vues, soit moins de la moitié des deux meilleurs téléchargements de MrBeasts en 2021. Cela a été suivi par un autre YouTuber que nous avons couvert à plusieurs reprises dans le passé, Mark Rober, qui est passé de l’utilisation de sa bombe scintillante sur des voleurs de porche à la capture d’arnaqueurs par téléphone. Collectivement, les 10 meilleures vidéos ont été visionnées plus de 485 millions de fois et pendant environ 70 millions d’heures.

Une fois de plus, le premier créateur américain de l’année était MrBeast, qui compte actuellement 82,5 millions d’abonnés, dont environ 7 millions ont commencé à suivre sa chaîne après la vidéo de Squid Games. Mark Rober a également fait la liste, en position de numéro 7.

Kallmekris est en tête de la catégorie des créateurs d’évasion et Zhong est le meilleur créateur de shorts. Les trois meilleurs clips, quant à eux, étaient Pooh Shiesty – Back In Blood (feat. Lil Durk), The Weeknd – Save Your Tears et Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name).

Listes complètes :

Vidéos les plus tendances

1. MrBeast – J’ai passé 50 heures enterré vivant

2. Rêve – Minecraft Speedrunner VS 5 chasseurs

3. Mark Rober – Glitterbomb Trap attrape un escroc téléphonique (qui se fait arrêter)

4. NFL – Le spectacle de mi-temps du Pepsi Super Bowl LV COMPLET de The Weeknd

5. CoryxKenshin – Vendredi soir, Funkin’ CONTINUE DE DEVENIR DE MEILLEUR (Partie 2)

6. Dhar Mann – Les enfants se moquent d’un garçon AUTISME, le regrettent instantanément

7. America’s Got Talent – Golden Buzzer: La chanson originale de Nightbirde rend Simon Cowell émotif – America’s Got Talent 2021

8. Comité d’inauguration de Biden – L’inauguration de Joe Biden et Kamala Harris | 20 janvier 2021

9. Forge Labs – J’ai passé 100 jours dans une apocalypse zombie dans Minecraft… Voici ce qui s’est passé

10. Dude Perfect – Stéréotypes des soirées de jeux

Meilleurs créateurs (États-Unis)

1. MrBeast

2. Dhar Mann

3. SSSniperWolf

4. Coryx Kenshin

5. Rêve

6. TommyInnit

7. Mark Rober

8. Kallmekris

9. Technolame

10. La famille royale

Créateurs d’évasions (États-Unis)

1. Kallmekris

2. Ranbou

3. Adin en direct

4. Béluga

5. Ryan Trahan

6. Appuyez sur L

7. Kinigra Deon

8. Tubbo

9. BrentTV

10. Géographique occasionnel

Meilleurs créateurs de courts métrages (États-Unis)

1. Zhong

2. Desmond Dennis

3. Condensé dentaire

4. Greg Renko

5. Nick DiGiovanni

6. Le Bentiste

7. Milad Murg

8. SeanDoesMagic

9. Dylan Lemay

10. DankScole

11. Lisa Nguyen

12. Jeenie.Weenie

13. Jacob Colvin

14. Ian Boggs

15. Les salles de Beverly

Meilleurs clips musicaux (États-Unis)

1. Pooh Shiesty – Back In Blood (feat. Lil Durk)

2. Le week-end – Sauvez vos larmes

3. Lil Nas X – Montero (Appelle-moi par ton nom)

4. Polo G – RAPSTAR

5. DJ Khaled – EVERY CHANCE I GET ft. Lil Baby, Lil Durk

6. MO3 & OG Bobby Billions – À l’extérieur (Better Days)

7. Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Laissez la porte ouverte

8. Cardi B – Haut

9. Olivia Rodrigo – permis de conduire

10. Rod Wave – Coureur de rue