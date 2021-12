Les législateurs démocrates présentent un projet de loi qui pourrait interdire les robots de paiement automatique

En bref : L’achat de produits très demandés pour les revendre à un prix exorbitant (AKA scalping) est une tactique courante depuis des décennies. Malheureusement, avec l’essor de la technologie et des robots de paiement automatisés, le problème est devenu presque ingérable pour les détaillants et les consommateurs ordinaires qui souhaitent mettre la main sur les derniers jouets, consoles de jeu et matériel informatique. Cependant, un certain soulagement pourrait enfin être en vue : les législateurs présentent un projet de loi qui pourrait interdire purement et simplement l’utilisation de robots de paiement.

Le projet de loi a été surnommé le « Stopping Grinch Bots Act » et il est présenté par un groupe de législateurs démocrates : Richard Blumenthal du Connecticut, Paul Tonko et Charles Schumer de New York, et enfin Ben Ray Luján du Nouveau-Mexique. Vous trouverez le texte intégral de l’annonce sur le site de Tonko.

Pour commencer, notons que bien que l’essentiel de l’annonce se concentre sur les robots qui achètent des jouets et (pour citer le sénateur Blumenthal) « gâchent les vacances des enfants », le libellé du projet de loi lui-même est beaucoup plus large et peut s’appliquer à un large éventail de des produits. Cela inclut les PS5, la Xbox Series X/S et les GPU toujours épuisés.

Le projet de loi stipule qu’il serait illégal de « contourner une mesure de sécurité, un système de contrôle d’accès ou un autre contrôle technologique » visant à faire respecter les limites d’achat ou à gérer les stocks. Il serait tout aussi illégal de vendre des produits qu’un vendeur savait, ou aurait dû savoir, avoir été acquis par ces moyens. Des exceptions sont faites pour les chercheurs en sécurité qui recherchent des vulnérabilités.

C’était du moins le texte du projet de loi lorsqu’il a été présenté pour la première fois fin 2018, puis en 2019. Une version mise à jour de 2021 du projet de loi n’a pas encore été publiée sur le site officiel du Congrès, bien qu’il soit peu probable que beaucoup de choses aient changé.

Il convient de noter que ce ne sont pas seulement les législateurs démocrates qui cherchent à freiner l’utilisation de robots et de technologies similaires dans les achats en ligne – Consumer Reports, la National Consumer League et la Consumer Federation of America ont tous soutenu publiquement le projet de loi. Aucun législateur républicain n’a encore signé, mais peut-être qu’ils le soutiendront sur toute la ligne ; si le projet de loi parvient à décoller.

Avec ce résumé à l’écart, que pensez-vous de ce projet de loi? Pensez-vous que c’est la bonne chose à faire pour combattre les bots, ou faut-il adopter une stratégie différente ? Quelle que soit votre opinion, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.