Vous ne pourrez plus publier la photo de quelqu’un sur Twitter sans son autorisation

A partir d’aujourd’hui, la publication de matériel multimédia qui dépeint un individu réticent peut entraîner la suppression par les modérateurs.

A partir d’aujourd’hui sur Twitter, partager des photos et des vidéos de quelqu’un sans son autorisation est contraire aux règles : le réseau social l’a annoncé avec un publier sur son blog dans lequel il prévoit que le matériel en violation des règles sera supprimé par les modérateurs. La décision renforce les politiques déjà en place concernant la publication d’autres informations personnelles de personnes non consentantes, et vise à faire de la plateforme un lieu plus sûr pour la vie privée de ceux qui la fréquentent et de ceux qui ne sont pas enregistrés.

Parce que vous ne pourrez plus partager de photos de tiers sans autorisation

La principale raison qui sous-tend cette disposition en particulier est que le partage de matériel multimédia représentant des personnes non consentantes peut porter atteinte à leur vie privée : une personne peut ne pas vouloir faire savoir au monde entier qu’elle se trouve à un certain endroit ou qu’elle est associée à certains faits. . Pour Twitter, les risques sont amplifiés lorsque « l’abus de ces supports touche des femmes, des militantes, des dissidents et des membres de minorités ». Twitter n’est évidemment pas la seule plate-forme où du matériel similaire peut être publié, mais c’est toujours l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde ainsi qu’un moyen sans précédent de diffuser des informations et des comparaisons publiques : pour cette raison, les utilisateurs pourront signaler la présence de contenu multimédia non autorisé dans un tweet pour demander sa suppression.

Comportements sanctionnés

Outre les photos, l’interdiction de publier d’autres informations personnelles telles que des adresses et des coordonnées GPS pouvant conduire à localiser une personne, des pièces d’identité, des coordonnées telles que des numéros de téléphone et des adresses e-mail, des informations financières, des documents bancaires et des données médicales et biométriques demeure. L’intervention des modérateurs se fera dans le respect des règles de la plateforme déjà en vigueur : ils supprimeront les chirps qui enfreignent les règles et en cas de violations répétées ils engageront des poursuites contre les auteurs. Les comportements soumis à modération incluent également la menace de partager des informations personnelles, le partage d’informations pouvant conduire des tiers à obtenir des données personnelles (telles que la publication d’identifiants d’accès aux profils d’autrui) et la demande d’obtenir les informations de quelqu’un. par des moyens illégaux.

Sur WhatsApp, vous pouvez transformer des photos en autocollants

Les exceptions

Les modérateurs feront des exceptions dans certains cas : lorsque les protagonistes du matériel sont des personnalités publiques ou des individus figurant dans des tweets et des matériels d’intérêt public ; lorsque du matériel est partagé dans le but d’aider quelqu’un en situation de crise (par exemple pour retrouver des personnes disparues) ; lorsque les images ou vidéos sont déjà accessibles au public ou ont déjà été utilisées par les médias traditionnels, tels que les journaux, la télévision et les publications en ligne.