Une patate chaude : Microsoft a fait des merveilles dans ses efforts pour renverser la fortune d’Edge ces derniers temps, mais les utilisateurs sont loin d’être satisfaits de la dernière fonctionnalité du navigateur : l’intégration avec une application acheter maintenant, payer plus tard appelée Zip (anciennement QuadPay).

Microsoft a annoncé il y a quelques semaines son intention de créer l’application Zip directement dans son navigateur Edge. Le service de financement à court terme donne aux utilisateurs la possibilité de s’inscrire sur les pages de paiement lorsqu’ils entrent leur numéro de carte de crédit. Il apparaît également sous forme d’invite sur une page Web dans certains cas.

Zip apparaît lorsque Edge détecte que vous êtes sur le point d’acheter quelque chose dont le prix se situe entre 35 $ et 1 000 $. Il n’y a aucun paiement initial et tout est sans intérêt : vous n’effectuez que quatre paiements sur six semaines. Zip facture 1 $ par paiement, ce qui ajoute 4 $ au coût total, et bien que ce soit une bonne affaire lorsque vous payez 1 000 $, c’est 11% de plus lorsque vous achetez quelque chose pour 35 $.

C’est profondément choquant que cela soit intégré au système d’exploitation Windows de base sur des milliards d’appareils. Je pense que je devrais lancer un GoFundMe pour Microsoft, ou leur apprendre à mendier des primes, car ils ont clairement besoin d’argent. https://t.co/TtZXAcZsGf – Kevin Beaumont (@GossiTheDog) 30 novembre 2021

Les utilisateurs Edge ont la possibilité de sélectionner Zip comme méthode de paiement par défaut et peuvent lier leurs comptes Microsoft à la société de prêt pour accélérer le processus de demande. Microsoft écrit sur sa page d’assistance que tout commerçant qui ne souhaite pas utiliser le service devra contacter la firme de Redmond pour se retirer.

Ars Technica note que l’intégration de Zip n’a pas été accueillie à bras ouverts par tout le monde. « Je n’en veux pas. Je ne veux même pas des fonctionnalités d’achat et de découverte que vous avez tous supprimées. Ce genre de choses devrait être séparé en extensions », a écrit un utilisateur. « S’il vous plaît, arrêtez d’activer toutes ces choses par défaut, ou au moins donnez-nous une option pour une expérience » principale « qui comprend des fonctionnalités de navigation de base plus les améliorations de sécurité. Dans l’état actuel des choses, je passe environ 5 à 6 minutes à m’assurer que toutes les conneries supplémentaires sont désactivées chaque fois que je configure Edge sur un nouvel ordinateur ou que je passe d’un canal à l’autre. »

Un autre critique a écrit: « Vous commencez à exagérer ces intégrations et services tiers. C’est juste louche, Edge est sur le point de se sentir sale à utiliser. »

Microsoft, une entreprise d’une valeur de plus de 2 000 milliards de dollars, a déclaré qu’elle « ne percevait pas de frais pour connecter les utilisateurs aux fournisseurs de prêts », mais a refusé de dire si elle recevait d’autres formes de rémunération de la part des sociétés de prêt.

En plus de ce qui semble être de la cupidité de la part de Microsoft et du fait que cela ajoute plus de bloatware à Edge, il existe également des problèmes de sécurité autour de l’ajout de Zip. De plus, il a le potentiel de mettre certaines personnes dans des difficultés financières.

Microsoft a fait d’Edge une perspective beaucoup plus attrayante lorsqu’il est officiellement passé à une version basée sur Chromium l’année dernière, mais les alertes Bing et les intégrations tierces n’ont pas aidé sa cause. Microsoft a également rendu le passage à un autre navigateur sous Windows 11 plus difficile et a bloqué un outil qui redirige les liens Edge dans son dernier système d’exploitation.