Bethesda présente le nouveau concept art de Starfield et des prises de vue dans le moteur

Très attendu : le prochain grand RPG solo de Bethesda, Starfield, est actuellement en cours de développement actif, avec une date de lancement prévue le 11 novembre 2022. C’est la première nouvelle IP que Bethesda a créée en 25 ans, et les fans attendent avec impatience leur premier bon regard sur le jeu. Bien que nous n’ayons aucun gameplay à partager aujourd’hui, Bethesda a publié une vidéo de 7 minutes où trois chefs de projet s’assoient et discutent des philosophies derrière la conception de Starfield.

Ce n’est pas tout, bien sûr. Bethesda a également montré de nombreux nouveaux concepts artistiques et ce qui ressemble à quelques brefs extraits de séquences dans le moteur, ou peut-être CGI. Nous ne serions pas surpris si c’est le premier, cependant – le Creation Engine 2 est jusqu’à présent absolument magnifique, comme nous l’avons vu plus tôt cette année avec la première bande-annonce « correcte » de Starfield.

Dans la vidéo, le directeur artistique de Starfield Matt Carofano, la directrice du studio Angela Browder et le directeur du jeu Todd Howard partagent chacun leurs réflexions sur l’objectif du jeu, ainsi que sur ses différences avec les jeux précédents créés par Bethesda. Par exemple, contrairement à Fallout 4 et Skyrim, qui ont tous deux été définis dans des cadres plus fantastiques (d’une manière ou d’une autre), Starfield est beaucoup plus ancré dans la science du monde réel.

Nous avons vu cette approche dans le teaser de juin de Starfield (voir ci-dessus), qui présentait un intérieur de navire magnifiquement rendu avec des matériaux simples et crédibles, des livres, des sandwichs à moitié mangés et d’autres encombrements que vous vous attendriez à trouver dans les quartiers d’habitation de quelqu’un.

Cela profite bien sûr au sens du réalisme du jeu, mais cela améliore également le processus créatif. L’équipe de Bethesda compte de nombreux membres qui aiment la robotique et l’ingénierie, mais ces compétences ont été essentiellement perdues jusqu’à présent. Avec Starfield, cependant, Browder dit que leurs idées peuvent s’épanouir de nouvelles manières.

En ce qui concerne le gameplay concret ou les détails des fonctionnalités, la dernière vidéo de Starfield est un peu maigre. Cependant, Todd Howard a affirmé que le jeu aurait deux moments de « sortie » au lieu d’un. Ce terme fait référence au moment où les jeux Bethesda vous lâchent enfin dans le monde : sortir du coffre-fort dans Fallout 4, quitter la grotte du didacticiel dans Skyrim ou quitter la maison du Doc à New Vegas, par exemple. Nous n’avons aucune idée de ce que cela signifie pour Starfield, mais nous sommes ravis de le découvrir.

Pour rappel, Starfield sera une exclusivité Xbox Series X/S et PC lors de sa sortie l’année prochaine. Il n’est pas encore disponible en précommande, mais il sera jouable via Xbox Game Pass (pour PC et console) le premier jour.