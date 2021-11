Imagination détaille le GPU mobile compatible avec le ray tracing

En bref : Début novembre, Imagination a dévoilé son processeur graphique le plus récent et le plus avancé, censé faire du ray tracing une réalité sur les appareils mobiles. Plus récemment, il est entré plus en détail, expliquant ce qui se cache derrière son architecture de ray tracing et quelles applications il a prévues dans le jeu et au-delà.

Imagination prétend apporter le ray tracing sur mobile avec l’IMG-CTX, la dernière entrée de la série PowerVR. Bien qu’il ne soit pas clair où le matériel finira, les spécifications sur le site Web d’Imagination indiquent qu’il prendra en charge Linux et Android. L’omission d’iOS est quelque peu particulière, compte tenu de l’histoire des entreprises.

Imagination travaillait avec Apple depuis 2006, fournissant des GPU pour les iPhones, mais s’est brouillé en 2017. Cependant, Apple a réparé sa relation avec le fournisseur de graphiques en 2020. Maintenant qu’Apple produit son propre silicium, il se peut que ce ne soit pas le cas. n’a plus besoin d’Imagination pour le matériel graphique de l’iPhone, mais c’est au mieux spéculatif.

La semaine dernière, sur son blog, Imagination a commencé à expliquer ce qui se cache derrière son architecture de traçage de rayons photoniques, en renvoyant même à un livre blanc. Des diagrammes sur le site Web d’Imagination détaillent son cluster d’accélération de rayons, que Photon utilise pour gérer toutes les capacités de ray tracing (ci-dessus).

Le site Web d’Imagination spécifie que l’IMG-CTX devrait fournir jusqu’à 1,3 G gigarays par seconde (GRay/s) pour les ombres tracées par rayons, l’occlusion ambiante, les réflexions et l’éclairage global. En comparaison, le GPU de bureau RTX 2060 de milieu de gamme de Nvidia fournit environ 5 GRay/s. C’est beaucoup plus qu’un GPU vieux de près de trois ans, mais le RTX 2060 est un composant de bureau complet qui n’a pas à se soucier de vider la batterie d’un téléphone ou d’une tablette.

Les performances de rendu traditionnelles de l’IMG-CTX sont également censées être une mise à niveau par rapport aux précédents GPU des séries IMG-A et B. Il prend actuellement en charge plusieurs API graphiques, notamment Vulkan, OpenGL et Android NN HAL. Imagination dit qu’il est destiné aux « smartphones premium ». En plus des jeux, la société suggère que le ray tracing de l’IMG-CTX pourrait également être utilisé pour rendre les simulations de décoration intérieure plus réalistes, ou que l’industrie automobile pourrait l’utiliser pour des représentations virtuelles plus réalistes des voitures.