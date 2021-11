Nvidia pourrait utiliser le nœud de processus 5 nm de TSMC pour les prochains GPU GeForce RTX 4000

Moulin à rumeurs : les GPU Ada Lovelace de Nvidia sont toujours un secret assez bien gardé, mais les initiés de l’industrie pensent que la société s’appuiera sur le nœud N5 de TSMC pour les fabriquer. On s’attend à ce que ce soient des GPU monstrueux avec des performances de jeu 50% meilleures et une consommation d’énergie plus élevée que les GPU de la série RTX 3000, donc s’éloigner du nœud 8 nm de Samsung pourrait aider sur les deux fronts.

Les cartes graphiques RTX 4000 de Nvidia pourraient casser la couverture dès l’été prochain, et il est également possible que nous voyions une actualisation de la série RTX 3000 avant cela. La prochaine génération de cartes de Team Green porte le nom de code Ada Lovelace en interne, mais on ne sait pas grand-chose de la nouvelle architecture et de ce qu’elle apportera. Le seul consensus parmi les initiés de l’industrie semble être que les performances brutes doubleront par rapport à la génération actuelle, tandis que la consommation électrique sera au nord de la plage de 400W.

Selon certaines rumeurs, Nvidia utilisera le nœud de processus 5 nm de TSMC, qui serait beaucoup plus cher que son nœud de processus 7 nm qu’AMD utilise pour ses GPU de la série RX 6000. Un nouveau rapport de Digitimes semble renforcer ces attentes, citant des sources industrielles de la chaîne d’approvisionnement.

La publication note également que Nvidia prévoit d’exploiter la technologie d’emballage de puce sur plaquette sur substrat (CoWoS) de TSMC pour son prochain GPU H100. Ce modèle sera basé sur l’architecture Hopper orientée calcul de Nvidia et devrait être le premier module GPU multi-puces de la société. Les GPU Ada Lovelace utiliseront très probablement le packaging FC-BGA grâce à la technologie ASE, ainsi que la mémoire GDDR6X traditionnelle.

Les GPU de la série RTX 3000 sont fabriqués à l’aide du nœud de processus 8 nm relativement mature de Samsung, donc un passage au nœud 5 nm de TSMC est risqué car c’est également ce que d’autres entreprises vont utiliser pour leurs produits à venir. Apple fabrique actuellement ses chipsets A14, M1 Pro et M1 Max sur ce même nœud, tandis qu’AMD prévoit de l’utiliser pour ses processeurs Zen 4. Dans le même temps, Bitmain a sécurisé une partie de la capacité de production de 5 nm de TSMC pour le matériel minier qui sera dévoilé au premier trimestre 2022.

Il est possible que Nvidia ait choisi TSMC pour Hopper et Ada Lovelace, ce qui lui a peut-être permis d’obtenir plus de capacité. Naturellement, la société ne commentera pas l’actualité, nous devrons donc attendre et voir.