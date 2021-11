Le minimaliste : la clé USB comme archive, est-ce possible ?

Un hiver, j’ai décidé de trier manuellement toutes les 120 000 photos numériques que j’avais jamais prises. Cela a pris six mois et à la fin, il n’en restait que quelques milliers pour ma collection. Ce qui a soulevé la question : ai-je encore besoin du disque dur portable relativement énorme pour stocker mes données, ou ne pourrais-je pas simplement utiliser une petite clé USB pour cela, de manière très minimaliste ?

Clés USB comme archive : ça dépend

Peut-être que vous avez un scénario similaire à moi : des images importantes, des documents, des vidéos, des scans, de la musique, des films que vous souhaitez conserver pour toujours. Jusqu’à présent, la meilleure solution a été les disques durs externes, les disques durs ou les SSD. Cependant, ils sont beaucoup plus gros. Et lorsqu’on cherche la variante de stockage la plus petite possible, la question se pose de savoir si d’autres solutions ne pourraient pas être aussi bonnes, du moins avec un stockage à long terme. Les alternatives sont : carte microSD, cloud et clé USB.

Clés USB comme stockage de données

Les clés USB ont été initialement conçues en 1999 par la société israélienne M-Systems comme le support d’échange de données le plus rapide possible. Et parce qu’il n’y a toujours pas de norme universelle d’échange de données sans fil, c’est encore le cas aujourd’hui.

Cependant, ils sont moins conçus pour une utilisation continue que comme une solution de sauvegarde dans laquelle les systèmes d’exploitation écrivent, suppriment et lisent des données plusieurs fois par jour. C’est ce qu’on appelle des cycles d’écriture-effacement en termes techniques. Et selon les cellules mémoire utilisées, cela se termine après un maximum de 1 000 (TLC) ou seulement 100 000 à 1 million de cycles (SLC). Ce dernier devrait être suffisant pour la plupart des utilisateurs privés qui ne souhaitent que lire, écrire ou supprimer quelque chose sur la clé de temps en temps.

Astuce : supprimez moins. Un processus de suppression nécessite beaucoup plus le support de stockage. Un courant plus fort traverse la mécanique et détruit irrémédiablement certaines cellules mémoire. Supprime donc moins souvent. Il est préférable de déplacer d’abord les fichiers dont vous n’avez plus besoin vers un dossier supprimé et de ne supprimer son contenu qu’une fois par mois.

Dans ma vie, cependant, plusieurs clés USB, certaines de fabricants connus, se sont cassées. La solution comporte donc des risques. Les clés USB peuvent devenir poussiéreuses et rugueuses. Si vous devez reformater le système de fichiers plus souvent ou si vous aimez flasher la dernière distribution Linux dessus, les clés n’aiment pas non plus cela à long terme. Avec un bâton que j’avais, les contacts ont cessé de répondre à un moment donné. Beaucoup de données d’avant 2010 ont été perdues. Mais je ne pouvais pas honnêtement dire lesquels ils étaient.

Clés USB : avantages et inconvénients

Les clés USB ne sont en fait utilisées qu’en double comme archive. Pour plus de sécurité, tout est enregistré deux fois sur les bâtons de deux fabricants. Cela devrait être le cas de toute façon.

Clés USB comme stockage de sauvegarde 👍🏻 Peu coûteux, même avec de grandes quantités de mémoire 👎🏻 Moins adapté aux sauvegardes fréquentes 👍🏻 Robuste et plutôt insensible 👎🏻 Souvent équipé de moins bons contrôleurs 👍🏻 Très rapide avec USB 3.x. 👎🏻 Le logiciel pré-installé devient rapidement obsolète 👍🏻 Nombreux cycles de lecture, écriture et suppression possibles Les systèmes de fichiers changent 👍🏻 Petit et peu encombrant 👎🏻 Petit, peu encombrant – et donc plus difficile à trouver qu’un disque dur externe

Connexions? La vitesse? Ils changent au fil des années. L’emblématique connecteur USB-A de la fin des années 1990 est toujours très utilisé plus de 20 ans plus tard. Le successeur USB-C ne commence que lentement à être accepté. Pour être honnête, je ne m’attends pas à ce qu’un autre type de connecteur arrive dans les dix prochaines années. Et s’il y en a, il y aura des convertisseurs. Les anciens bâtons et disques peuvent donc continuer à être utilisés avec l’équipement nécessaire.

Version USB Débit de données maximal Type de connecteur USB 1.0 12 Mbit/s USB-A USB 2.0 480 Mbit/s USB-A et USB-C USB 3.x 5, 10 ou 20 Gbit/s USB-A et USB-C USB 4.0 40 Go/s USB-C

Avec l’USB 3.x, qui est courant aujourd’hui, vous disposez déjà d’un débit au moins dix fois supérieur à celui de l’USB 2.0. Étonnant : bien que l’USB Implementers Forum ait introduit l’USB 3.0 en 2008 et qu’il existe déjà diverses sous-classes telles que l’USB 3.1 (Gen 1, Gen 2) et l’USB 3.2, certains fabricants vendent toujours des clés USB 2.0. Donc, lors de l’achat, cela vaut la peine d’y regarder de plus près. Le successeur USB 4 est déjà dans les starting-blocks, utilisant cette fois enfin le type de connecteur USB-C et devrait à nouveau augmenter considérablement le débit de données. Les bâtons plus anciens seront bien sûr rétrocompatibles avec celui-ci.

Disque dur vs clé USB

La dernière fois que j’ai déplacé mes données sur un disque dur de 3,5 pouces de 2 To, c’était il y a quelques années. Certains disques durs sont en fait idéaux pour une utilisation quotidienne, sont conçus pour de nombreux cycles d’écriture et de lecture. Mais c’est exactement ce dont je n’ai pas vraiment besoin. Il est également relativement volumineux et met un certain temps à être prêt lorsque je le connecte à mon ordinateur portable.

Clé USB vs disque dur mobile : pas de question sur lequel est le plus compact.

Et il a des pièces rotatives. Lorsque j’ai récemment eu envie de le transporter en avion, j’ai préféré l’emporter avec moi dans mon bagage à main. J’avais peur que cela ne fonctionne plus par la suite – rangé dans la valise et jeté à travers de nombreux enregistrements. Je n’aurais pas eu peur avec une clé USB.

Il existe des disques durs robustes ou des disques durs extérieurs, qui résistent bien mieux aux vibrations. Mais d’une part, ils ne sont pas vraiment bon marché et d’autre part, ils sont presque toujours plus gros. Surdimensionné pour mon usage prévu.

SSD vs clés USB pour l’archive

C’est là que les choses deviennent intéressantes. Car en principe, les deux supports de stockage basés sur la mémoire flash et donc les cellules mémoire sont similaires. Alors, quelle est la différence entre les SSD et les clés USB ?

Principalement en trois choses : le type de microcontrôleur, la taille de la mémoire et la vitesse. Les fabricants de SSD fournissent souvent à leurs modules de stockage les vitesses d’écriture et de lecture Thunderbolt les plus rapides actuellement. Il existe des types de SSD qui peuvent contenir beaucoup plus de données que les plus grandes clés USB possibles. À cette fin, les SSD sont conçus pour plus de cycles d’écriture-effacement. Vous pouvez donc les utiliser quotidiennement pendant au moins quelques années. Ce n’est généralement pas le cas avec les clés USB.

Disque SSD portable SanDisk Extreme V2. Image : SanDisk

Mais comme c’est souvent le cas, cela dépend de l’appareil. Comparons un SSD haut de gamme avec une clé USB haut de gamme (état : fin 2021) :

SSD externe clé USB Disque SSD portable SanDisk Extreme V2 1 To SanDisk Extreme Pro USB 3.2 Prix ​​de détail, environ : 130 euros environ 130 euros Capacité: 1 To 1 To Vitesse de lecture jusqu’à : 1050 Mbit/s 420 Mbit/s Vitesse d’écriture jusqu’à : 1000 Mbit/s 380 Mbit/s Norme USB : USB 3.2 (2e génération) USB 3.2 (Gén 1) Cycles d’écriture-lecture : n / a n / a Connexions: Câble pour convertisseurs USB-C, USB-A USB-C et USB-A

Laissez-moi vous dire à quoi cela ressemble : il y a bien sûr des représentants beaucoup moins chers pour les deux catégories. Vous pouvez trouver en ligne des clés USB sans nom d’une capacité de 1 To à moins de 30 euros. Mais leur confieriez-vous sans hésiter le « travail de toute une vie » de données ? C’est pourquoi je regarde une catégorie plus haut : la qualité de la marque avec une technologie fiable.

Clé USB SanDisk Extreme Pro

La comparaison ci-dessus n’est qu’exemplaire et semble encore être généralisable. Quelques choses m’ont frappé lors de la recherche d’appareils adaptés :

Les clés USB avec de grandes quantités de stockage sont plus rares chez les fabricants renommés que les SSD de 1 To et plus.

Malgré des normes USB comparables, la vitesse d’écriture et de lecture des clés USB est toujours un peu plus lente.

Lorsqu’il s’agit d’informations sur les cycles de lecture / écriture ou les cycles d’effacement, les fabricants eux-mêmes sont discrets dans leurs fiches techniques officielles.

Autrement dit : les fournisseurs de solutions de stockage les plus connus comme SanDisk / Western Digital, Seagate, Samsung ou Toshiba préféreraient utiliser un SSD externe plutôt qu’une clé USB pour des solutions de stockage permanentes.

Carte microSD et cloud

Les clés USB tout va bien, je vous entends dire. Mais ne serait-il pas encore plus minimaliste de sauvegarder les données sur une carte microSD encore plus petite ou même – complètement non physique : dans le cloud ?

L’un des arguments contre les cartes MicroSD est qu’elles peuvent être perdues encore plus facilement. Où peut-on le garder, le retrouver et ensuite le distinguer des autres ? Dans un tiroir? Ou dans une boîte qui prendrait alors plus de place ? De plus, chaque ordinateur est aujourd’hui garanti d’avoir au moins une interface USB, mais pas nécessairement un slot SD ou même microSD. Ici, j’ai récemment circulé avec des adaptateurs, souvent même des adaptateurs dans des adaptateurs. Donc au final cela ne fait pratiquement pas gagner de place et n’est pas non plus plus pratique.

Abonnements Google One : si vous voulez beaucoup d’espace de stockage, vous pouvez le payer rapidement.

Et le nuage ? Pour moi, il y a plusieurs choses qui s’y opposent : pour de grandes quantités de données, vous devez payer quelque chose mensuellement auprès de l’un des fournisseurs tels que Google, Apple, Microsoft ou Dropbox. Vous n’êtes pas autorisé à télécharger des données. Un cloud peut être piraté et, last but not least, une grande entreprise informatique et, en cas de doute, des tiers ont accès à vos données les plus personnelles. Je ne voudrais pas.

Reste l’idée de plus en plus populaire de construire son propre cloud avec un NAS. Vos données toujours et partout accessibles dans votre propre mémoire. Inconvénient : Vous avez besoin de beaucoup de connaissances ici pour configurer un tel NAS en tant que cloud. Les appareils sont chers, consomment en permanence de l’électricité et sont également les plus gros de notre comparatif. Une solution intéressante, mais pas ce que je recherche.

Ma solution

Ma solution n’est bien sûr pas les Solution. Quelque chose d’autre peut être mieux pour vous. Au final, j’ai longtemps hésité entre un petit SSD pratique (que l’on pouvait trouver plus facilement) et une clé USB peu encombrante. C’est devenu – les deux. Une clé USB et un SSD portable. J’ai mentionné une double sauvegarde plus tôt. Les deux me semblaient légitimes, simplement pour donner une chance aux deux solutions.

Au final, je n’avais pas besoin non plus d’autant d’espace de stockage. Après avoir trié tous mes fichiers, 2x 512 Go et un investissement d’environ 200 euros suffisaient.

