Le régulateur britannique de la concurrence ordonne à Meta de vendre Giphy

En bref : l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a ordonné à la société mère de Facebook Meta de se débarrasser de Giphy, le moteur de recherche de GIF qu’elle a acquis à la mi-mai pour un montant de 315 millions de dollars. Selon le comité d’examen, la seule solution à ses problèmes de concurrence est que Facebook vende Giphy « à un acheteur approuvé ».

Conformément à ses premières conclusions d’août, la CMA a conclu que l’acquisition de Giphy par Facebook pourrait entraver la concurrence entre diverses plateformes de médias sociaux.

Plus précisément, le comité d’examen pense que Facebook pourrait refuser ou limiter l’accès d’autres plates-formes aux GIF Giphy pour générer plus de trafic vers ses propres propriétés, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp. Le panel craignait également que Facebook ne modifie les conditions d’utilisation de Giphy pour forcer des concurrents comme Twitter, TikTok ou Snapchat à fournir davantage de données utilisateur afin de continuer à accéder au service.

nous avons dirigé #Facebook vendre Giphy après avoir trouvé le rachat pourrait réduire la concurrence entre les plateformes de médias sociaux et augmenter le pouvoir de marché déjà important de Facebook. pic.twitter.com/yRaPxMR43z – Autorité de la concurrence et des marchés (@CMAgovUK) 30 novembre 2021

De plus, la CMA a déclaré que l’accord avait « déjà supprimé Giphy en tant que challenger potentiel sur le marché de la publicité display ».

Le comité d’examen a également noté comment Giphy avait lancé des services publicitaires « innovants » et envisageait de s’étendre à d’autres pays en dehors des États-Unis, y compris le Royaume-Uni, avant l’acquisition. Lorsque Facebook a acheté le service, il a fermé les activités publicitaires de Giphy, éliminant ainsi une voie de concurrence potentielle.

En octobre, la CMA a infligé à Facebook une amende de 70 millions de dollars (50,5 millions de livres sterling) pour avoir refusé de coopérer avec les régulateurs de la concurrence.

Robin Koch, directeur des communications politiques de Meta pour l’UE, a déclaré à The Verge qu’ils envisageaient toutes les options à ce stade, y compris un appel. « Les consommateurs et Giphy se portent mieux avec le soutien de notre infrastructure, de nos talents et de nos ressources », a ajouté Koch.