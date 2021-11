La fièvre PS5 frise la tragédie : il essaie de vendre une console mais ils lui tirent dessus

Le jeune homme de 19 ans est immédiatement admis à l’hôpital local du comté de Harris, au Texas, mais les blessures par balle ne sont pas mortelles. Détails ci-dessous.

La première année des consoles de nouvelle génération se termine également fin novembre. Pourtant, la transition vers le jeu vidéo de neuvième génération n’a pas été facile, notamment en ce qui concerne la PlayStation 5. Malgré les excellentes ventes, la dernière console de Sony reste pratiquement introuvable, grâce à l’indisponibilité des puces et des semi-conducteurs due à la pandémie. Une situation qui semble vouée à durer jusqu’en 2022. Cela explique la « fièvre PS5 » chez les utilisateurs, prêts à payer les chiffres gonflés des rabatteurs ou autres folies, pour en avoir une. Une cupidité qui peut avoir des implications très dangereuses. Ceci est démontré par l’histoire récente impliquant un Américain de dix-neuf ans, qui a été abattu précisément à cause d’une PlayStation 5.

Comme le rapporte ABC13, le garçon décide de vendre la console via une annonce en ligne. Il devait rencontrer un acheteur potentiel le dimanche suivant à 13h30. Pourtant, au moment de l’échange, l’acheteur sort une arme et tire, dans le but de s’emparer de la PlayStation 5 sans débourser un dollar. Une tragédie inattendue, touchée seulement par la chance : le jeune de dix-neuf ans est immédiatement hospitalisé à l’hôpital local du comté de Harris, au Texas, mais les blessures par balle ne sont pas mortelles. Ses conditions sont maintenant stables. Quant à l’agresseur, malgré l’intervention de la police sur les lieux, son identité demeure inconnue. Les instants qui ont suivi le tir restent également inexpliqués, car la PlayStation 5 qui a tout déclenché n’a finalement pas été volée. L’agresseur a en effet pris la fuite immédiatement après, les mains vides.

Une terrible histoire qui s’est terminée de la meilleure des manières, qui met pourtant en évidence les effets de la pandémie à l’ère de la société de consommation. Cependant, la PlayStation 5 n’est pas le seul produit de jeu à être touché par la crise des puces. Le lancement de Steam Deck, la console portable de Valve, a été reporté. Nintendo Switch a plutôt connu une baisse de ses revenus en raison des plus petites quantités d’unités disponibles.

