Les cartes minières basées sur le RDNA 2 de Sapphire révélées

Une patate chaude : étant donné la pénurie de puces et son effet sur la disponibilité/les prix des cartes graphiques, l’utilisation de GPU de jeu dans les cartes minières est une décision controversée, mais cela arrive. Sapphire, qui a créé les cartes minières X080 et X060 basées sur l’architecture RDNA 2 d’AMD que l’on trouve dans la série Radeon RX 6000, rejoint les entreprises qui s’engagent dans cette pratique.

Les images et les fiches techniques des deux cartes graphiques, la Sapphire GPRO X080 et la GPRO X060, ont été divulguées par El Chapuza Informatico (via VideoCardz), montrant leurs performances Ethash et d’autres détails.

Le Sapphire GPRO X080 utilise un GPU Navi 22 avec 2 304 cœurs (36 CU), une vitesse d’horloge atteignant 2 132 MHz et dispose de 10 Go de mémoire GDDR6 160 bits cadencée à 16 Gbit/s, offrant une bande passante de 320 Go/s. Il utilise l’interface PCIe Gen 4.0 x16 et ne fonctionne qu’avec Linux. Comme pour beaucoup d’autres cartes de minage, il lui manque des sorties d’affichage.

Le Sapphire GPRO X080 offre environ 38,05 MH/[email protected], bien qu’il puisse être réglé à ~41,6 MH/[email protected] À titre de comparaison, la Radeon RX 6600 XT basée sur Navi 23 a des performances d’extraction optimisées de 32 MH/s @ 55W.

Le GPRO X060, quant à lui, est un mineur basé sur Navi 23 XL avec 1 792 processeurs de flux cadencés à 2 044 MHz et une horloge mémoire de 14 Gbit/s. Il dispose de 8 Go de mémoire GDDR6 sur une interface 128 bits. La carte fonctionne à la fois avec Windows et Linux, est vendue en gros et, ce qui est assez inhabituel, elle dispose d’un DisplayPort et d’un HDMI. Les mineurs d’Ethereum peuvent obtenir 28 MH/s à son TGP par défaut de 100W et jusqu’à 30 MH/[email protected] avec des paramètres réglés.

Le GPRO X080 est au prix de 750 euros (851 $) et le GPRO X060 est de 550 euros (624 $).

Contrairement à Nvidia avec ses cartes LHR et CMP, AMD a peu fait pour résoudre le problème des mineurs qui s’arrachent le peu de cartes graphiques qui restent. Il a même été contraint de nier qu’il accorde la priorité à ses produits pour les mineurs au détriment des joueurs. Les partenaires du conseil d’administration sont tellement préoccupés par la mauvaise publicité qui vient de la création de cartes spécifiques à l’exploitation minière que beaucoup les glissent sous le radar, tout comme XFX l’a fait avec celle-ci.