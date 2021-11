Les robots se reproduisent désormais : ces xénobots peuvent donner naissance à de nouveaux organismes

Après l’introduction l’année dernière, les organismes microscopiques programmables ont montré qu’ils savent se reproduire en donnant naissance à des créatures similaires à leurs parents.

On les appelle xénobots et pour les scientifiques, ce sont les premiers robots vivants capables de se reproduire, s’ils sont correctement configurés. Leur existence est due à une équipe formée par des chercheurs de l’Université du Vermont, de l’Université Tufts et de Harvard, qui les ont fabriqués à partir de cellules souches d’une grenouille aquatique d’Afrique, le xénope lisse ; dans les derniers développements de leurs recherches, les chercheurs ont montré que les cellules prélevées sur cette espèce peuvent être programmées de manière à se reproduire avec des méthodes encore jamais observées dans la nature.

Que sont les xénobots

Le terme xenobot dérive de l’espèce utilisée comme source de cellules souches à la base du projet. En fait, les robots objet de la recherche ne sont pas des dispositifs à base de métal, de plastique et de silicium comme habituellement peints par la science-fiction et les progrès technologiques actuels, mais ce sont des masses cellulaires de taille microscopique qui assemblées chirurgicalement avec des pinces et des électrodes atteignent un maximum d’un millimètre de diamètre. .

Les xénobots sont fabriqués exclusivement à partir de la matière organique obtenue à partir des échantillons originaux, mais le procédé d’ingénierie leur permet d’assumer des comportements particuliers : l’année dernière, des scientifiques avaient montré que ces cellules avaient la capacité de se déplacer, de se coordonner entre elles et de se guérir chacune. autre, gagnant la définition de robot au sens large – entendu comme un sujet capable de faire un travail sur l’instruction d’autrui.

Reproduction de robots

Dans la phase la plus récente de leurs travaux, les chercheurs ont découvert que les xénobots peuvent se reproduire dans des configurations cellulaires particulières. En particulier, les organismes ont été conditionnés à se développer en prenant une forme qui ressemble à la lettre C et, une fois laissés libres de se déplacer, ils ont commencé à collaborer les uns avec les autres pour accumuler les autres cellules souches présentes dans l’environnement et les compacter. Ce matériau, laissé à incuber, finit par donner vie à de nouveaux organismes possédant les mêmes propriétés de base que les parents.

Étant donné que la forme imposée aux xénobots a une forte influence sur leur mouvement et leur comportement, on peut dire que la forme particulière en forme de C représente leur programmation. La nouveauté découverte affecte l’utilité que les organismes programmables pourraient avoir à l’avenir, dans des rôles tels que le transport de molécules médicamenteuses dans le corps humain ou dans la récolte de microplastiques dans les océans.