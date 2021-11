Les ventes de CD Projekt Red restent fortes, mais les revenus de GOG vacillent

En bref : Malgré l’énorme controverse entourant le lancement troublé de Cyberpunk 2077 en décembre, le titre a été et continue d’être un succès financier pour l’éditeur CD Projekt. Cependant, la propre vitrine de jeux numériques de la société, GOG (anciennement Good Old Games), n’a pas aussi bien fonctionné, selon le rapport financier Q3 2021 de CD Projekt.

En effet, la vitrine (mieux connue pour la vente de jeux sans DRM) a enregistré une perte de 4,7 millions de PLN depuis le début de l’année. Cela signifie qu’entre janvier de cette année et fin septembre, GOG a perdu CD Projekt pour 1,14 million de dollars.

Ce n’est pas une perte dévastatrice en soi, surtout compte tenu du succès financier des jeux directement publiés par CD Projekt, mais gardez à l’esprit le contexte plus large : l’année dernière, GOG a réussi à dégager un petit bénéfice net d’environ 31 000 $ (130 000 PLN) . On ne sait pas ce qui a changé entre alors et maintenant qui aurait pu conduire à cette perte.

Quoi qu’il en soit, la baisse des revenus de GOG n’est pas la fin du monde pour CD Projekt, pas de loin. Comme indiqué précédemment, Cyberpunk 2077 continue d’imprimer de l’argent aux côtés des autres jeux de CD Projekt Red. Le bénéfice net de CD Projekt Red entre le 7 janvier et le 30 septembre est resté solide à environ 5 millions de dollars, ce qui compense largement les pertes de GOG.

Malheureusement, cela n’a toujours pas suffi pour ramener le bénéfice net global de CD Projekt (jusqu’au troisième trimestre) au niveau de ce qu’il a réalisé au cours de la même période en 2020. L’année dernière, le bénéfice net de tous les segments de l’activité de CD Projekt s’est élevé à 5,55 millions de dollars. mais lorsque l’on tient compte de la sous-performance de GOG cette année, ce chiffre n’est que de 3,94 millions de dollars.

En plus de discuter des finances générales, le rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021 de CD Projekt a également fait apparaître quelques annonces intéressantes pour les joueurs plutôt que pour les investisseurs. Premièrement, Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 devraient toujours recevoir leurs versions de nouvelle génération au cours du premier trimestre 2022, ce qui devrait soulager ceux qui craignaient qu’un autre retard ne soit en cours.

De plus, le travail se poursuit sur la première extension payante de Cyberpunk 2077 (à la Blood & Wine ou Hearts of Stone for the Witcher 3), et le studio récemment acquis de CD Projekt « The Molasses Flood » travaille de manière autonome sur un projet non annoncé.