La dernière mise à jour d’Animal Crossing est une ode à la marijuana

Une série comme Animal Crossing permet une grande liberté de personnalisation. Chaque île peut contenir des éléments et des contenus capables de faire ressortir leurs intérêts, dont celui pour le cannabis. Un aspect qui est apparu notamment avec la mise à jour 2.0, qui permet d’améliorer les configurations des dispensaires et consorts. Non pas que ce soit nouveau dans Animal Crossing, mais le nouveau contenu offre beaucoup plus de possibilités de décoration et d’artisanat. Parmi ceux-ci se trouve la schefflera. C’est un type de plante d’origine néo-zélandaise, caractérisée par un feuillage épais, souvent coloré par des inflorescences rouges, au point qu’on lui a donné le surnom d’« arbre à poulpes ». Ce n’est donc pas une plante de cannabis, cependant le type de feuilles le rappelle. Surtout lorsqu’il est associé aux meubles et à l’éclairage surchauffés du DLC Happy Home Paradise. Les images publiées par les utilisateurs sur Reddit le démontrent.

Au-delà du schefflera, il y a le nouveau gyroscope Whistloid, renommé par les utilisateurs « Bongoid » pour les formes claires qui font référence aux bangs. Ajoutez à cela le musc lumineux qui, une fois placé à l’intérieur des pots, est un excellent moyen de présenter « les meilleurs cannabinoïdes et terpènes que New Horizons a à offrir », plaisante Nicole Clark de Polygon. Une fois de plus, les utilisateurs de Reddit viennent à la rescousse pour avoir quelques exemples réussis.

Une vraie tendance dans Animal Crossing, grâce à une mise à jour qui élargit et améliore les possibilités créatives des utilisateurs individuels. Une grande arme pour l’imagination, qui permet de mettre en évidence, en pleine vie quotidienne, des problèmes et des aspects culturels, tels que la consommation de marijuana, débattus dans différentes parties du monde. Pendant ce temps, la célèbre série Nintendo représente un véritable succès, même en dehors de la sphère strictement vidéoludique. De la politique américaine à TikTok : après son lancement l’année dernière, Animal Crossing : New Horizons a solidifié sa popularité auprès de la foule. Le mérite en revient avant tout à la myriade de contenus, qui répondent aux fantasmes de chacun.