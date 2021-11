Déchirer le long des bords devient viral sur TikTok : tous les audios de la série (pas de spoilers)

Comme cela s’est déjà produit pour Squid Game, la série Netflix conçue par Zerocalcare fait également parler d’elle sur le réseau social à travers des citations et des passages devenus viraux.

Il y a quelques mois, c’était arrivé avec Squid Game au niveau mondial, maintenant c’est en train de se passer avec Tear Along the Edges : la série d’animation en six épisodes créée par le dessinateur romain Zerocalcare pour Netflix est en train de devenir un véritable phénomène de costume, merci également à la puissance du re-partage social sur des plateformes telles que Twitter, Instagram, Facebook et bien sûr TikTok. Sur la plateforme de partage de vidéos, la série Zerocalcare fait parler d’elle de manière virale pour deux raisons : d’une part l’algorithme de recommandation de contenu qui a compris son potentiel, et d’autre part le fait que les utilisateurs créent leur tiktok en utilisant les extraits audio tirés directement de l’œuvre, plutôt que de simplement citer les passages qui les ont frappés.

De plus, l’ouvrage est particulièrement adapté à cette opération ; en effet, des réflexions et des situations sur des thèmes plus généraux qui résonnent avec la conscience collective de toute une génération et au-delà font partie de l’histoire que Zerocalcare a décidé de raconter au public. Ce sont les passages que beaucoup ont choisi de partager sur TikTok comme sur d’autres réseaux sociaux : soit égaux soit égaux, rapportant des citations et réinterprétant l’audio comme s’il s’agissait d’une chanson à chanter en lecture, ou se les appropriant dans le format typique des mèmes, en les appliquant à des situations vécues par les utilisateurs.

Les audios viraux de Rip le long des bords

La séquence qui dévoile ce qui se cache derrière le titre de la série est certainement l’une des plus appréciées des internautes, mais il y a aussi des gags récurrents comme celui de Secco et son « Annamo a pijà er gelato » ou son obsession pour le poker en ligne. . La phrase la plus citée du Tatou est certainement celle dans laquelle l’animal – la voix de la conscience de Zerocalcare – encourage le protagoniste à partir avec la voiture, anticipant qu’il le rejoindrait ensuite « Cor coso, come si sia … « . Enfin, l’analogie de Sara des brins d’herbe dans la pelouse est un autre passage qui a été transformé en audio et a touché l’imagination de beaucoup.

Le doublage alternatif

L’une des scènes les plus partagées de la série voit toujours Sara comme la protagoniste, mais cette fois avec une voix particulière. En effet, les téléspectateurs de Strappare sur les bords savent que l’auteur a prêté sa voix à tous les personnages sauf Armadillo (interprété par l’acteur Valerio Mastrandrea) alors que dans ce clip Sara a sa voix de comédienne. La raison est liée à l’intrigue de l’histoire et peut être devinée en suivant ses développements.