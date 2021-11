De quelle race est Linnaeus, le chien-guide de Blanca dans la nouvelle fiction Rai1

Dans la nouvelle série télévisée diffusée sur Rai1, le protagoniste est une fille aveugle qui rêve de rejoindre la police, accompagnée de son chien-guide, Linnaeus, un bouledogue américain.

Blanca et le chien guide Linnaeus / Rai.it

Grand succès pour Blanca, la nouvelle série télévisée diffusée lundi soir sur Rai1, qui met en scène Blanca, une fille aveugle experte en décodage, c’est-à-dire en écoutant analytique les matériaux audio des enquêtes, et Linnaeus, son fidèle chien-guide qui l’accompagne partout dans ses expéditions. Blanca a perdu la vue à l’âge de douze ans, à la suite d’un accident dans lequel sa sœur aînée est décédée et, une fois arrivée au commissariat de Gênes pour un stage, elle a rencontré la méfiance de tous. Dans son travail, cependant, elle peut compter sur l’aide de Linnaeus, une femelle bouledogue américain qui l’aide à réaliser son rêve de devenir détective avec un regard différent et efficace.

Linnaeus, le chien-guide de Blanca, est un bouledogue américain

Le chien-guide de Blanca, Linnaeus, est une femelle bouledogue américaine de trois ans qui s’appelle en fait Fiona. Blanche, avec des taches brunes et des yeux bleu glacier, Fiona est entraînée par la dresseuse de chiens Carolina Basile de Dog Studios, qui a collaboré avec son équipe à plusieurs autres productions cinématographiques, dont Petra, également tournée à Gênes. Dans la nouvelle fiction Rai1, la rencontre entre Blanca et Linnaeus a lieu grâce à Leone, le père de la fille, qui le lui a offert. En dehors du tournage, la complicité entre Fiona et l’actrice Maria Chiara Giannetta est née un mois avant le tournage, se consolidant dans une véritable harmonie.

Linnaeus, le bouledogue américain de la série télévisée Blanca

En tant que race, le bouledogue américain donne une impression de grande puissance et de dynamisme, élégant dans son allure et plus vif que son « parent » anglais ; il est loyal, fiable et courageux, avec un fort instinct protecteur. Afin de jouer le rôle de chien-guide, Linnaeus (ou plutôt Fiona) a été évaluée pour son comportement sociable et surtout pour sa grande motivation à collaborer avec les humains.

L’origine de cette race se trouve parmi les molosses du passé, comme pour les American Pit Bull Terriers, qui étaient utilisés comme chiens de combat et appelés indistinctement bouledogues sur le territoire anglais, avec pour mission de garder la terre et le bétail. Le bouledogue était également un excellent combattant contre les autres races de chiens et, lorsque les combats ont été suspendus et interdits en Angleterre, le bouledogue a été remplacé par un type de chien moins sujet à l’effort physique, celui que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de bouledogue anglais.

Cependant, le Bulldog original a été préservé et amené en Amérique où, dans la période suivant la Seconde Guerre mondiale, seuls quelques spécimens avaient survécu. Celles-ci ont cependant été reconsidérées, de sorte que l’on peut dire que le bouledogue américain a plus de caractéristiques en commun avec le bouledogue anglais du passé qu’avec le présent. Aujourd’hui, l’American Bulldog n’est pas une race reconnue par l’organisme international le plus important pour la classification des chiens (la FCI) mais est reconnue par d’autres associations telles que Naba, NKC, Oreba, Apri.

Quelles sont les caractéristiques qu’un chien-guide doit avoir

Un chien-guide est un chien dressé pour faciliter le quotidien des personnes déficientes visuelles, même si elles sont malvoyantes. La tâche du chien-guide est d’accroître la sécurité et d’améliorer la qualité de vie des personnes, compétences qui nécessitent des compétences spécifiques pour pouvoir exercer ce métier difficile. Le chien-guide doit être capable d’assurer l’autonomie lors des déplacements et la sécurité en évitant les obstacles, voire en désobéissant en cas de danger réel.

Pour la difficulté de l’accomplissement, il faut des qualités qui peuvent être exprimées par des chiens de différentes races, bien que les Golden Retrievers, les Labradors et les bergers allemands soient les plus choisis pour l’entraînement. Le Labrador Retriever est actuellement le chien-guide le plus performant, combinant plusieurs des grands traits des deux races. Pour la préparation, cependant, sont également sélectionnés des chiens de berger écossais, des rottweilers, des pit-bulls américains et des boxers, qui se sont révélés être d’excellents chiens-guides grâce à leur intelligence.

L’un des facteurs les plus importants qui détermine l’adaptabilité au rôle de chien-guide est la motivation du chien à s’entraîner. Lors de l’entraînement, le chien doit être attentif et obéissant, montrer de l’appréciation pour le compagnon humain et avoir un psychisme stable et une bonne résistance au stress, ainsi qu’un manque de comportement agressif.