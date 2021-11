Des entreprises technologiques de l’UE déposent une plainte officielle contre Microsoft pour avoir groupé OneDrive avec Windows

Vue d’ensemble : des dizaines d’entreprises technologiques européennes ont accusé Microsoft d’avoir abusé de sa position dominante dans le secteur en raison de la manière dont elle propose et regroupe agressivement des services propriétaires (OneDrive, Office 365, Teams, etc.) avec Windows. La société allemande de stockage en nuage, Nextcloud, a révélé qu’elle avait officiellement demandé à l’UE et aux autorités allemandes de mettre un terme au comportement anticoncurrentiel de Microsoft, et qu’elle envisageait également de déposer une plainte en France auprès d’une coalition de près de 30 partenaires pour établir un jeu équitable. champ.

Selon Nextcloud, les pratiques anticoncurrentielles de géants de la technologie tels que Microsoft, Google et Amazon ont permis à Big Tech de s’emparer de 66% de la part de marché européenne totale au fil des ans, tandis que les fournisseurs locaux ont vu leur part réduite à 16%, contre 26%.

La société allemande de cloud computing mène une initiative contre Microsoft et a organisé la « Coalition pour des règles du jeu équitables » pour exprimer ses préoccupations avec l’UE. L’intégration OneDrive de Microsoft avec Windows, qui rivalise avec les services de stockage de fichiers concurrents, a été comparée à la guerre des navigateurs de la fin des années 90, lorsqu’elle a combiné Internet Explorer pour concurrencer le navigateur de Netscape. Il existe également un exemple beaucoup plus récent de Microsoft démontrant un comportement similaire avec Edge.

Nextcloud a accusé Microsoft d’avoir poussé OneDrive sur les utilisateurs en préinstallant le service dans le cadre de l’installation du système d’exploitation, en offrant aux utilisateurs un stockage gratuit et en faisant la promotion de l’application sous Windows avec des alertes contextuelles. Microsoft Teams, qui a fait l’objet du procès européen de Slack l’année dernière, a également été mis en évidence, car l’application est désormais devenue une partie par défaut de Windows 11.

La coalition comprend les développeurs de LibreOffice, The Document Foundation, OpenProject et des dizaines d’autres

« Cela rend presque impossible la concurrence avec leurs services SaaS », a noté Nextcloud sur son site Web antitrust, où la société rassemble également des partenaires de coalition supplémentaires et a publié l’ensemble de demandes suivant pour l’UE :

Pas de barrière (en regroupant, en préinstallant ou en poussant les services Microsoft) pour des règles du jeu équitables.

Des normes ouvertes et une interopérabilité qui rendent possible une migration facile. Cela donne aux consommateurs un libre choix.

Nextcloud dit avoir déposé une plainte auprès des autorités allemandes en raison du déclin de l’intérêt pour la plainte initiale déposée auprès de l’UE plus tôt cette année, et qu’il prévoit d’en déposer une auprès des autorités françaises prochainement.

La société pense également que la loi sur les marchés numériques proposée par l’UE pourrait régner sur la position de gardien de Microsoft pour donner aux petits acteurs une chance équitable de concurrencer sur le marché européen.