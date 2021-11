Les meilleurs téléphones pour tous les budgets

L’approche d’Apple visant à réduire les prix des anciens modèles pour accompagner ses derniers modèles d’iPhone signifie que l’iPhone 12 peut désormais être acheté pour 699 $. Il remplace notre recommandation précédente, l’iPhone 11, dont le prix est désormais plus raisonnable à 499 $.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre si vous voulez vivre l’expérience iPhone sans payer le prix fort, mais nous pensons que l’iPhone 12 est un meilleur achat pour la plupart des gens. Il reste une version relativement récente et la valeur qu’elle offre à long terme. Comme prévu, les performances de ce modèle seront similaires à celles de l’iPhone 11 en utilisation quotidienne, mais il ajoute la 5G et intègre plusieurs améliorations de la qualité de vie dans ce qui est par ailleurs une mise à jour itérative pour la plupart.

L’une de ces améliorations est l’écran OLED, qu’Apple a ajouté au modèle standard d’iPhone avec la série 12. Même s’il est bloqué à 60 Hz, comme sur le dernier iPhone 13 à 799 $ (frustrant), l’expérience de visionnement bénéficie certainement de noirs plus profonds et de couleurs plus riches que l’écran LCD à faible résolution de l’iPhone 11.

Le système à double caméra et le tireur de selfie de l’iPhone 12 sont également plus performants pendant la photographie de nuit, mais ne vous attendez pas à des améliorations spectaculaires par rapport à l’iPhone 11 dans les prises de vue de jour. L’ajout par Apple de Dolby Vision HDR pour l’iPhone 12 signifie également une qualité vidéo améliorée par rapport à son prédécesseur.

Il y a aussi des améliorations de conception et de fonctionnalité. Les bords plats de l’iPhone 12 sont un clin d’œil à l’iPhone 4 classique, et il existe un tout nouvel écosystème d’accessoires sans fil qui s’enclenchent à l’arrière avec l’ajout de MagSafe. Cela aide non seulement à charger, mais permet également de fixer facilement les supports de ventilation de voiture, les batteries portables et les portefeuilles.

La prise en charge des logiciels iOS et de pointe d’Apple gardera l’iPhone 12 utilisable et vendable bien plus longtemps que ses concurrents Android, un avantage dont bénéficie également l’iPhone 11 moins cher et plus ancien. Ce dernier est une meilleure option pour les acheteurs d’iPhone avec un budget plus serré, d’où son inclusion dans notre catégorie de valeur.

L’alternative Android :

Samsung Galaxy S21

La série Samsung Galaxy a parcouru un long chemin et continue d’être le produit phare d’Android pour les utilisateurs qui n’aiment pas être enfermés dans l’écosystème clos d’Apple. Comme son rival Apple, la gamme Galaxy S est devenue le cas habituel de mises à niveau itératives, bien que Samsung ait réussi à combler l’écart avec Apple – quelque peu – en termes de support logiciel après son engagement dans une politique de mise à jour de sécurité de 4 ans pour accompagner 3 ans de mises à jour du système d’exploitation.

La première de ces mises à niveau est arrivée récemment pour la série S21 avec One UI 4 de Samsung, contenant les améliorations de la confidentialité d’Android 12, des ajustements de conception et une personnalisation plus poussée.

Les éléments de l’interface utilisateur adaptative apparaîtront désormais sur cet écran AMOLED dynamique de 6,2 pouces, qui se rafraîchit dynamiquement entre 120 Hz et 48 Hz pour équilibrer performances et efficacité. Samsung a opté pour un panneau 1080p à résolution légèrement inférieure (par rapport au QHD sur le Galaxy S20), mais le passage à un design plat signifie plus d’espace sur les bords pour une prise en main sûre et une meilleure durabilité par rapport aux panneaux incurvés.

Bien que certains puissent ne pas aimer le dos en plastique du Galaxy S21 (en particulier sur un téléphone à 800 $), il possède un module de caméra intelligemment conçu qui lui donne un look distinctif. Les performances de la matrice à trois caméras sont comparables à celles d’un produit phare de 2021, et on peut s’attendre à la même chose en termes de durée de vie de la batterie de son unité de 4 000 mAh, qui vous durera environ une journée. Assurez-vous simplement d’avoir un chargeur raisonnablement rapide (idéalement 25W), puisque Samsung a commencé à suivre l’exemple d’Apple avec le S21 et n’en fournit plus un dans la boîte.

Il n’y a pas non plus d’extension microSD, mais une variante optionnelle de 256 Go devrait répondre aux problèmes de stockage de la plupart des gens. Il n’y a pas grand-chose à redire, compte tenu des performances rapides du SoC Snapdragon 888 5G, de la prise en charge DeX de Samsung, de la charge sans fil (et inversée) et de la résistance à la poussière et à l’eau IP68.

Le successeur du Galaxy S21 n’est probablement que dans quelques mois, il vaut donc la peine d’attendre de voir ce que le S22 a à offrir. Cependant, ceux qui recherchent un nouveau téléphone Android pendant la saison des achats d’hiver/des vacances ou qui cherchent à échanger leur appareil devraient certainement avoir le S21 en tête de leur liste.

Pour les amateurs d’Android d’origine :

Google Pixel 6

La gamme très attendue Pixel 6 a été lancée avec un début prometteur, apportant le meilleur des logiciels et du matériel de Google dans un package convaincant. Parmi les Pixel 6 et 6 Pro standard, le premier est sans doute le meilleur achat pour la plupart des gens en raison de son prix de départ tentant de 599 $.

L’apparence bicolore du téléphone peut diviser l’opinion, mais c’est un changement bienvenu par rapport aux conceptions de plus en plus similaires et fades que nous voyons habituellement sur d’autres téléphones et à l’esthétique sobre des prédécesseurs du Pixel 6.

La barre noire horizontale arrière abrite le meilleur système d’appareil photo de Google à ce jour et vous permet d’économiser pas mal d’argent par rapport au 6 Pro et à son téléobjectif si l’appareil photo principal de 50MP est tout ce que vous recherchez. En plus d’améliorer la photographie en mode jour et nuit, Google a également ajouté des touches utiles telles que l’outil Magic Eraser, Face Unblur et une meilleure reconnaissance du teint de la peau pour tirer le meilleur parti de l’expérience de l’appareil photo.

La gamme Pixel est également le seul endroit pour obtenir la version la plus authentique d’Android, que certains utilisateurs préfèrent aux skins OEM hautement personnalisés et souvent gonflés. Le Pixel 6 intègre toutes les améliorations de conception, de performances, de fonctionnalités et de confidentialité fournies avec Android 12 et fait bon usage de la puce Tensor personnalisée pour alimenter les fonctionnalités d’IA afin d’améliorer la reconnaissance vocale, la traduction en temps réel et la transcription automatisée des messages.

L’écran AMOLED de 6,4 pouces 90 Hz 1080p du téléphone est parfaitement adéquat, bien qu’il y ait quelques bizarreries matérielles et logicielles que certains premiers acheteurs ont signalées. Ceux-ci incluent des scanners d’empreintes digitales lents, des appels accidentels et des affichages vacillants. Google a reconnu et déjà déployé des correctifs pour deux de ces problèmes, tandis que les écrans glitchs seront traités dans une prochaine mise à jour OTA.

Il y a également eu une controverse sur les vitesses de charge lentes du Pixel 6, étant donné que Google recommande un chargeur USB-C de 30 W, ce qui induit en erreur certains utilisateurs en leur faisant croire que le téléphone se charge également à 30 W. Ce n’est pas le cas, car Google a depuis précisé que le Pixel 6 tire un pic de 21 W (23 W pour le 6 Pro) et peut également suspendre la charge au-dessus de 80% pour améliorer la longévité de la batterie. Les mécanismes de charge adaptatifs/optimisés existent depuis quelques années maintenant, et ce qu’il est important de noter ici, c’est que si vous ne branchez pas le Pixel 6 pendant la nuit, sa batterie de 4 614 mAh semblera nettement plus lente à charger (50 % en 30 minutes, 80 pour cent en 1 heure).

Le Pixel 6 est également lancé parallèlement à l’abonnement Pixel Pass de Google, qui commence à 45 $ et regroupe les principaux services Google tels que YouTube Premium et Musique sans publicité, 200 Go de stockage Google One, Play Pass, la couverture Preferred Care et un nouveau téléphone Pixel tous les deux ans. Malheureusement, la disponibilité de Google Pixels a toujours été limitée à quelques marchés, et le Pixel 6 n’est pas différent à cet égard. Le téléphone est actuellement vendu via les canaux officiels uniquement dans 9 pays, avec des bonus de précommande pour les clients aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande.