Qui est le gars de « You Want to Make Her Jealous », l’audio et la vidéo virale sur TikTok

L’auteur a publié son contenu sur TikTok sans savoir que cela le rendrait célèbre, mais a trouvé un moyen d’accueillir la célébrité tout en restant fidèle à lui-même.

Sa voix circule sur TikTok depuis des mois et ses propos ont été prononcés par des centaines d’émulateurs qui ont voulu lui rendre hommage avec leurs clips : il est difficile pour ceux qui fréquentent la plateforme de partage de vidéos de ne jamais tomber sur « Vous voulez rendez-la jalouse », un slogan sur les réseaux sociaux qui joue sur une erreur grammaticale innocente mais hilarante et est né entièrement par hasard. L’auteur original s’appelle Emanuele Pingu et il a publié son contenu sur TikTok sans savoir que cela le rendrait célèbre, mais il semble maintenant avoir trouvé un moyen d’accueillir la célébrité tout en restant fidèle à lui-même.

Le tiktok viral

L’audio qui fait le tour de TikTok provient d’un clip de motivation, qu’Emanuele a lancé sur la plateforme de partage en septembre dans le but de promouvoir des relations sentimentales plus transparentes. En effet, dans la vidéo le garçon met en garde contre les risques de négliger sa partenaire : « Tu veux la rendre jalouse ? Bon, fais-le. Tu veux la maltraiter ? quelqu’un d’autre… marche « . Le cœur du message n’est cependant pas ce qui a attiré l’attention des premiers téléspectateurs de la vidéo, qui se sont plutôt concentrés sur l’erreur grammaticale commise par le garçon.

Depuis les jours qui ont suivi la publication du TikTok, la plateforme a multiplié les parodies qui ont foulé l’extrait initial de la vidéo, qui contient deux verbes pronominaux (le rendre et le rendre jaloux) où un seul suffirait. L’erreur a conduit de nombreux tiktokers à continuer avec leurs propres conseils sur la façon de traiter le partenaire, par exemple « l’emmener dehors pour la manger », mais cela a également conduit à une diffusion généralisée du texte original et de l’audio utilisé dans d’autres tiktoks, et le même clip, désormais visionné plus de 3,3 millions de fois.

Ils font une danse TikTok devant le cercueil de leur mère décédée : la vidéo macabre est virale

La réaction d’Emmanuel

L’auteur de la vidéo ne l’a pas prise, au contraire il a su exploiter l’attention reçue à son avantage, continuant à plaisanter sur le sujet et réalisant d’autres vidéos qui jouent sur sa spontanéité. Joint par Webboh, il a raconté sa réaction après la première vidéo virale : « Maintenant j’en fais beaucoup d’ironie parce que je vois que ça amuse les gens même une seconde. Ils me laissent le sourire même dans les commentaires et c’est le chose que moi cela me rend plus fier. Personnellement, je n’ai pas changé, mais j’ai exprimé mes pensées sur les valeurs qu’on m’a enseignées. Maintenant, les gens m’arrêtent dans la rue pour prendre des photos, me demandent des messages vidéo, mais le plus beau, c’est ma gêne à faire tout ça, car je suis l’un d’eux, un simple gamin napolitain ami à tous ».