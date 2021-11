Les États-Unis cessent de commercer avec huit groupes chinois d’informatique quantique

En bref : Le département américain du Commerce a interdit les transactions avec 27 entités étrangères basées en Chine, au Japon, au Pakistan et à Singapour. Huit d’entre eux développent des technologies d’informatique quantique, que les États-Unis ont désormais reconnues comme un problème de sécurité nationale.

Les huit entités développant des technologies d’informatique quantique se sont avérées poursuivre des applications militaires potentielles au nom du gouvernement chinois. Trois d’entre eux étaient en train d’acquérir ou de tenter d’acquérir des technologies américaines pour les aider.

Le ministère du Commerce estime que l’informatique quantique pourrait prendre en charge un certain nombre d’applications militaires qui intéressent la Chine, notamment « des applications de contre-furtivité et de contre-sous-marin, et la capacité de casser le cryptage ou de développer un cryptage incassable ».

L’une des huit entités était la branche informatique quantique de l’Université des sciences et technologies de Chine, qui a affirmé avoir construit l’ordinateur quantique le plus rapide au monde plus tôt cette année. Il a théorisé que l’ordinateur était deux à trois fois plus rapide que le meilleur de l’Amérique.

Plusieurs entités ont minimisé les interdictions. QuantumCTek décrit la situation comme « gérable », selon Nikkei Asia. Il a déclaré que parce qu’il possède les technologies essentielles et s’appuie principalement sur des sources chinoises, il n’a jamais été dépendant des États-Unis.

Sur les 19 entités informatiques non quantiques également interdites, trois étaient des sociétés chinoises basées en Chine, au Japon et à Singapour vendant des technologies américaines aux programmes militaires et spatiaux iraniens et aux sociétés écrans nord-coréennes.

Les 16 autres ont été mis sur liste noire parce qu’ils ont contribué aux « activités nucléaires non protégées ou au programme de missiles balistiques du Pakistan ». Certains sont basés au Pakistan, tandis que d’autres sont chinois. Curieusement, l’une était une entreprise de réfrigération et de climatisation.

En plus de la liste des entités interdites, le ministère du Commerce tient également à jour une liste des entités qui ont un utilisateur final militaire (MEU) pour leurs produits. L’Institut de physique et de technologie de Moscou a été ajouté à cette liste.