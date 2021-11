Le jeu vidéo Peppa Pig a des notes plus élevées que Far Cry 6, Battlefield 2042 et GTA Trilogy

Sur Metacritic, la note des utilisateurs pour l’édition PlayStation 4 est de 8,5. Un résultat qui dépasse nettement celui des trois grands noms ci-dessus, même mis ensemble.

À l’approche de Noël, les sorties de titres de jeux vidéo se multiplient. Cela explique l’arrivée récente sur le marché de jeux épais comme Far Cry 6 d’Ubisoft, Battlefield 2042 d’Electronic Arts et GTA Trilogy de Rockstar Games. Cependant, malgré les noms ronflants, le résultat n’est pas des meilleurs pour les utilisateurs, notamment sur Metacritic, l’agrégateur de votes réservé aux jeux vidéo. Voici la note détaillée des trois titres susmentionnés pour les versions PlayStation 4 ou PlayStation 5 :

Far Cry 6 – notes moyennes des utilisateurs : 4,6

Battlefield 2042 – notes moyennes des utilisateurs : 2,0

GTA Trilogy – notes moyennes : audience : 0,7

Un accueil impitoyable donc, dérivé de l’état technique embarrassant des trois jeux, notamment Battlefield 2042 et GTA Trilogy. Ce qui surprend en revanche, c’est le dépassement d’un titre inattendu, réservé aux petits et aux grands. Ce titre est My friend Peppa Pig, un jeu basé sur le célèbre dessin animé, édité par Bandai-Namco. Sur Metacritic, la note des utilisateurs pour l’édition PlayStation 4 est de 8,5. Un résultat qui dépasse nettement celui des trois grands noms ci-dessus, même mis ensemble.

Qu’il soit clair que ce discours se réfère exclusivement au vote des utilisateurs. Côté presse, Far Cry 6 en compte 74, Battlefield 2042 68 et GTA Trilogy 52. ​​On ne parle pas ici de notes flatteuses, cependant on n’en est même pas au niveau des notes des utilisateurs, qui témoignent de la colère et de la déception face à l’état dans lequel les trois jeux ont été lancés sur le marché. Dans le cas spécifique de Battlefield 2042, il s’agit de l’un des jeux vidéo les moins bien évalués, même sur Steam, en raison de nombreux bugs, problèmes et contenus manquants.

Cependant, l’objectivité totale du vote des utilisateurs n’est pas requise, compte tenu de la pratique répandue du review bombing sur Metacritic, c’est-à-dire de la pluie de votes négatifs sur un titre donné pour des raisons de désaccord ou d’aversion. Un peu comme ce qui est arrivé à The Last of Us Part II, plébiscité par la critique mais ciblé par une tranche d’utilisateurs réactionnaires, opposés à l’inclusivité, aux enjeux LGBTQ+ et à l’ouverture du jeu vidéo à de nouveaux types de représentations. Le tout au premier jour, sans aucune possibilité d’avoir joué et terminé le titre Naughty Dog. Cependant, dans le cas des trois jeux mentionnés à plusieurs reprises ci-dessus, la colère est dirigée contre les nombreuses laideurs techniques présentes. Il est donc bon de différencier les cas particuliers lorsque de telles situations se produisent pour crédibiliser le vote des utilisateurs.