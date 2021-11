Google et Apple doivent 20 millions à l’Antitrust : ils utilisent vos données à des fins commerciales

L’AGCM a constaté deux infractions au Code de la consommation pour les deux sociétés, dues à un manque d’information et à des pratiques agressives liées à la collecte des données des utilisateurs.

Après les 200 millions d’amende infligées à Amazon et Apple il y a quelques jours, l’Antitrust s’est fait de nouveau entendre en fin de semaine pour infliger une nouvelle sanction, gardant Apple dans son viseur mais cette fois aux côtés du géant des moteurs de recherche Google. Les deux géants de la Silicon Valley devront débourser 10 millions d’euros chacun pour avoir utilisé les données de leurs utilisateurs à des fins commerciales sans les avoir dûment informés. La communication de l’amende infligée aux deux sociétés est la dernière étape d’une procédure qui a débuté en août 2020, lorsque l’Autorité de la concurrence a ouvert des enquêtes sur les services mis à la disposition des utilisateurs.

Manque d’information et pratiques agressives

L’AGCM a constaté deux infractions au Code de la consommation pour les deux sociétés : la première en raison d’un manque d’information envers ses utilisateurs, et la seconde en raison de pratiques agressives sur l’acquisition et l’utilisation de leurs données. Tant Google qu’Apple – souligne l’Antitrust – utilisent en fait les données des utilisateurs à des fins lucratives : la maison de Mountain View y fonde un business lié à la vente de publicité aux annonceurs, mais aussi celle de Cupertino « exploite directement la valeur économique à travers un ‘ activité promotionnelle pour augmenter la vente de ses propres produits et/ou de ceux de tiers via ses plateformes commerciales App Store, iTunes Store et Apple Books ».

Tout pour les données personnelles

Face à ce transfert de valeur, selon l’Antitrust, il n’y a pas de communication adéquate de la part des entreprises. Pour l’AGCM, lors de la création du compte Google, l’entreprise omet des informations précieuses afin que le consommateur décide consciemment s’il accepte ou non que ses informations personnelles soient collectées ; Apple, lors de la création de l’identifiant Apple et de l’accès à ses magasins numériques, souligne simplement que la collecte de données est nécessaire pour améliorer l’expérience du consommateur. Les pratiques agressives identifiées par l’Antitrust consistent plutôt dans les manières dont les deux sociétés préparent l’acceptation des conditions d’utilisation de leurs services, la pré-réglant (dans le cas de Google) ou empêchant le rejet préventif (dans le cas d’Apple ).