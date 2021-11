Windows 11 SE : c’est la différence

Avec le mode S, Microsoft a introduit une version éducative spéciale pour les universités et les écoles sous Windows 10. Windows 10 S n’a pas réussi. Il ne pouvait pas tenir tête aux Chromebooks extrêmement populaires (aux États-Unis) et surtout bon marché avec Chrome OS de Google. Avec Windows 11 SE, le géant du logiciel ose une nouvelle tentative avec des approches intéressantes. La plus grande différence avec Windows 11 normal est là aussi : SE n’est pas destiné aux utilisateurs privés et est même inadapté.

Approche différente de Windows 11

En panne, on pourrait dire : Windows 11 SE de Microsoft veut être une alternative à Chrome OS. SE a le même noyau logiciel que Windows 11, mais sinon il n’y a pas trop de similitudes – à part peut-être l’interface très similaire.

Bien sûr, il y a quelques similitudes, mais l’objectif de Windows 11 SE est complètement différent de celui de Windows 11. (Photo : Microsoft)

Le « grand » Windows est conçu pour les utilisateurs privés et professionnels et ne promet aucune restriction. Avec Windows 11 SE, en revanche, vous pouvez vous attendre à des ajustements qui interdisent, par exemple, le démarrage d’applications Windows.

Pas seulement un Windows 11 Light

La fonctionnalité de base montre pourquoi Windows 11 SE n’est pas destiné à un usage privé. Le système d’exploitation ne peut être géré que via l’outil Microsoft Intune for Education via le cloud, auquel les enseignants peuvent accéder, par exemple. Vous décidez quelles applications les étudiants sont autorisés à utiliser et lesquelles ne le sont pas. Les ordinateurs avec Windows 11 SE sont également mis à jour via Intune.

Windows 11 SE s’adresse aux établissements d’enseignement et donc aux écoliers et étudiants. (Photo : Microsoft)

En même temps, il n’y a pas de magasin et aucun moyen d’installer des applications vous-même. Seul le personnel informatique autorisé est autorisé à installer des applications Win32 et UWP. Seules les applications de navigateur sont disponibles pour les étudiants.

Les programmes adaptés à Win11 SE sont subdivisés dans les domaines des filtres de contenu, des logiciels d’examen, des outils d’accessibilité, de la communication en classe ainsi que des outils de diagnostic et de gestion et des navigateurs. Si le logiciel n’appartient pas à l’une de ces catégories, vous ne pouvez en principe pas l’installer.

Avantages de Windows 11 SE

Microsoft souligne même dans la FAQ officielle que le « la plupart des clients trouveront Windows SE trop restrictif pour être utilisé en personne« , Mais cela est dû à l’orientation qui a été fixée. Les applications préinstallées sont à des fins éducatives et ont été créées sur la base des commentaires des clients du secteur de l’éducation.

Une interface simplifiée devrait également être utile pour les jeunes utilisateurs. (Photo : Microsoft)

Cette concentration peut certainement être considérée comme un avantage. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une interface très simplifiée et claire sans distractions inutiles. Grâce à toutes sortes d’optimisations, Microsoft promet de bonnes performances même sur du matériel du segment à bas prix.

Connecté au cloud, mais peut également être utilisé hors ligne

Par rapport aux Chromebooks, un ordinateur avec Windows 11 SE peut également être utilisé complètement hors ligne, notamment en ce qui concerne les applications Office et autres outils du secteur ludo-éducatif. L’OS enregistre les documents localement et synchronise les données dès qu’une connexion Internet est à nouveau disponible. L’offre cloud de Microsoft Onedrive est utilisée en standard. À partir de là, il n’y a aucun problème pour les enseignants et les élèves n’importe où dans l’école pour accéder à l’information.

Une chose joue également un rôle majeur chez SE : la protection et la sécurité des données. Les fonctions de filtrage et les fonctions d’administrateur correspondantes vont de soi ici.

Impossible de mettre à niveau vers Windows 11

Semblable à Chrome OS dans les Chromebooks, Microsoft associe Windows 11 SE au matériel approprié. L’acquisition régulière de licences (pour les écoles) n’est actuellement pas prévue. Vous ne pouvez pas non plus passer à Windows 11 par la suite. Ici, la suppression complète de l’ordinateur et l’acquisition d’une licence régulière seraient nécessaires. Mais alors il n’est plus possible de passer de Windows 11 à SE.

Le passage de Windows 11 SE à Windows 11 standard n’est pas possible. (Photo : Microsoft)

Il est également regrettable que, par exemple, des ordinateurs un peu anciens ne puissent pas être fournis avec Windows 11 SE. Cela signifie : si une école veut utiliser SE, elle a besoin d’ordinateurs entièrement neufs, qui commencent à un prix d’au moins 250 dollars américains. Ici, Microsoft est en concurrence avec divers fabricants tels que Lenovo ou Acer avec les Chromebooks, qui sont également à des prix attractifs.

Premier ordinateur avec Windows 11 SE

Dans la lignée de l’annonce de Windows 11 SE, Microsoft a présenté le Surface Laptop SE pour environ 250 dollars US. Jusqu’à 16 heures d’autonomie, écran 11,6 pouces, processeur Celeron, au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC – ce n’est pas spectaculaire, mais cela devrait être tout à fait suffisant pour le système d’exploitation et les objectifs. Les ordinateurs portables techniquement comparables Lenovo 100w Gen 3, Acer TravelMate B3, Dell Latidude 3120 ou Asus BR1100C sont très similaires.

Divers fabricants fournissent des ordinateurs appropriés. (Photo : Microsoft)

Le prix peut augmenter : le Lenovo 14W Gen 2 dispose de 8 Go de RAM et d’un écran de 14 pouces, il est donc très proche d’un ordinateur portable ordinaire et coûte environ 300 dollars américains. Le Dell Latidude 3120 2-en-1, qui se veut à la fois portable et tablette, est certainement aussi intéressant.

Qui a besoin de Windows 11 SE ?

Nous, les adultes, sommes distraits extrêmement rapidement au travail. Le smartphone vibre, un e-mail privé se faufile dans la boîte aux lettres, des publicités colorées clignotent dans le navigateur – et vous n’êtes plus impliqué. C’est peut-être pour cela que Windows 11 SE est une très bonne idée pour les écoles et les universités ?

Personnellement, je trouve que l’accent mis sur des applications productives sans fioritures ni complexité est une approche attrayante. Mais ce n’est pas tout : Microsoft souhaite que les enseignants puissent gérer les ordinateurs de leurs élèves rapidement et facilement, sans connaissances ni efforts informatiques approfondis. Cela augmente également la productivité des enseignants et réduit le facteur de frustration. Les utilisateurs à domicile n’ont pas besoin de Windows 11 SE. Le logiciel est trop limité, le matériel est trop « simple » et n’offre guère la possibilité d’un montage vidéo 4K étendu. C’est peu attrayant. Dans le secteur de l’éducation, cependant, SE peut prendre pied et tenir tête à Chrome OS.

Windows 11 SE devrait également démarrer en local au 1er trimestre 2022. Quelle importance aura le système d’exploitation à l’avenir ? Les prochains mois et années le montreront. Cela peut peut-être aider à accélérer la numérisation de la salle de classe.