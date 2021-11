Crazy Frog revient (sur TikTok) avec une nouvelle chanson

L’un des premiers mèmes viraux du Web est sur le point de revenir sur TikTok. Le 10 décembre, Crazy Frog, la biker grenouille star d’une chanson du début des années 2000, lancera une nouvelle chanson.

Les plus jeunes ne s’en souviendront peut-être pas, mais ceux qui ont vécu le début des années 2000 n’auront certainement pas oublié Crazy Frog, la créature en infographie qui a littéralement conquis les sonneries et les charts musicaux des premières années du nouveau millénaire. C’était probablement l’un des premiers mèmes viraux sur le Web : au départ, il s’appelait The Annoying Thing et était vendu comme sonnerie pour le téléphone portable (qui à l’époque était encore très peu intelligent), pour finir par devenir le protagoniste d’un single qui en 2005 a atteint le sommet des charts musicaux du monde entier. Maintenant, la grenouille la plus agaçante du Web est prête à revenir.

Le 10 décembre, Sony Music sortira un nouveau single basé sur un mélange de chansons inspirées de TikTok, un projet dirigé par le créateur original Reinhard ‘Voodoo’ Raith. La décision de ramener Crazy Frog, comme l’explique le président de Sony Music Wolfgang Boss, découle d’un regain d’intérêt pour le clip original du label au cours des derniers mois. À ce jour, cette vidéo a accumulé plus de trois milliards de vues sur une chaîne qui compte 11,5 millions d’abonnés.

« Lorsque nous avons créé Crazy Frog, il n’y avait pas de TikTok », a déclaré Boss à la BBC. « Mais maintenant, TikTok est super important. C’est à peu près la plate-forme numéro un pour partager de la nouvelle musique et des choses amusantes liées à la musique. » Pour cette raison, la grenouille la plus célèbre des années 2000 ne reviendra pas sous forme de sonnerie ou de publicité à la télévision mais, dans le plein style 2021, en tant que star de TikTok. C’est là que probablement à partir du 10 décembre nous serons inondés par la nouvelle proposition musicale de Crazy Frog. Qui cette fois aura un détail supplémentaire : les parties génitales.

La controverse génitale

Peut-être que tout le monde ne s’en souvient pas, mais la première version du personnage montrait les organes génitaux, une petite protubérance qui représentait en fait le pénis de l’animal. Cet élément a créé une certaine polémique à l’époque, allant même jusqu’à subir la censure aux États-Unis et au Royaume-Uni, où la vidéo a été censurée et montée en raison des plaintes envoyées par les parents. Avec le retour prévu pour décembre, cependant, « Crazy Frog se montrera tel qu’il a été conçu à l’origine, avec un pénis », a expliqué Boss. « Mais nous devrons faire une version censurée pour les États-Unis. »