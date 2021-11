Adieu à l’amour éternel des albatros : les oiseaux fidèles divorcent davantage face à la crise climatique

Le changement climatique pousse les albatros à se séparer plus souvent. Chez ces oiseaux marins symbole de fidélité le taux de « divorces » a triplé.

Le changement climatique augmente le taux de séparation des couples d’albatros, merveilleux oiseaux marins dont la monogamie est proverbiale et source d’inspiration. Une fois établi, en effet, normalement un couple se jure « l’amour éternel » et ne se sépare que pendant des décennies, jusqu’au décès de l’un des deux partenaires. Ce n’est que dans 2,7 pour cent des cas qu’il y a des « divorces », liés à un échec de la reproduction. Cependant, en raison du réchauffement climatique, ce pourcentage a triplé, jusqu’à 8 pour cent dans les eaux très chaudes. Les colonies de ces grands oiseaux – l’albatros hurleur (ou albatros) est l’espèce ayant la plus grande envergure au monde, 3,5 mètres – sont en déclin important dans diverses parties du monde ; la perte de la monogamie en tant de couples est l’un des signes d’un monde de plus en plus inhospitalier, qui pourrait avoir des effets encore plus négatifs sur le taux de natalité et le nombre d’individus dans les colonies.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques portugais du Département de biologie animale de l’Université de Lisbonne, qui a collaboré étroitement avec des collègues du SAERI – Institut de recherche environnementale de l’Atlantique Sud de Stanley (Îles Falkland) a déterminé que les albatros se séparent davantage en raison du changement climatique. , de l’Institute for Environment and Sustainability de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni) et du SEA – Centre for Marine and Environmental Sciences, ISPA – Instituto Universitário Rua Jardim do Tabaco. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Francesco Ventura, professeur au CESAM – Faculté des sciences de l’université lusitanienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir étudié pendant 15 ans une population de 15 500 couples reproducteurs d’albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophrys) – l’espèce d’albatros la plus commune – tous installés sur les îles Falkland.

Normalement, comme indiqué, le taux de séparation de ces oiseaux marins se situe entre 1 et 3 pour cent et est lié à la naissance des jeunes ; si le couple n’est pas reproductif, en effet, les partenaires peuvent se séparer à la recherche d’une meilleure chance. Maintenant, dans certains cas, le taux de séparation a triplé et n’est pas toujours associé aux poussins. Des couples très unis se séparent également et ont donné naissance à de nombreux descendants. Les eaux de mer de plus en plus chaudes dues à l’introduction de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en effet, déterminent une réduction de la disponibilité des poissons, rendent l’habitat plus inhospitalier, font mourir plus de poussins, forcent les adultes à des voyages plus longs et plus épuisants en haute mer et font monter en flèche les hormones du stress. Tout cela se répercute aussi inévitablement sur la qualité et la stabilité des relations, qui finissent par se rompre plus facilement.

Le professeur Ventura et ses collègues ont proposé deux théories distinctes sur la façon dont le réchauffement climatique augmente le taux de séparation des albatros. Le premier est lié à la rareté du poisson due à l’eau chaude : en effet, les oiseaux sont contraints de faire des voyages beaucoup plus longs pour pêcher et ne sont pas toujours en mesure de retourner à temps sur leurs sites de nidification ; les futurs partenaires peuvent décider de s’accoupler avec d’autres si cet intervalle de temps devient trop long. La deuxième théorie est le stress résultant de la vie dans un environnement plus chaud et donc hostile, dans lequel les reproductions sont moins réussies et la faim est plus grande en raison du manque de poissons. L’un des deux partenaires pourrait « blâmer l’autre » pour ce stress dû au changement climatique et cela conduit à la rupture de la relation. Comme le précise le professeur Ventura, les albatros séparés ont généralement tendance à rechercher un nouveau partenaire.

Les populations actuelles de ces oiseaux marins sont en grave détresse et les couples reproducteurs sont estimés à la moitié de ceux des années 1980. La planète est vouée à se réchauffer davantage et si nous ne parvenons pas à contenir la hausse des températures au-delà du seuil fatidique de 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, nous risquons une véritable catastrophe écologique, avec une perte importante de biodiversité. Les détails de la recherche « La variabilité de l’environnement affecte directement la prévalence du divorce chez les albatros monogames » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Proceedings of the Royal Society B.