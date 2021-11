Découvrez cette recréation non létale de 3,5 millions de dollars de Squid Game sur YouTube

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu’un s’en sortirait dans une version réelle de Squid Game, sans les morts constantes ? La star de YouTube, MrBeast, a dépensé 3,5 millions de dollars pour recréer l’émission coréenne à succès, qui comprend la plupart des jeux, 456 prétendants et un prix de 456 000 $.

Les 76,6 millions d’abonnés de MrBeast font de sa chaîne l’une des plus populaires sur YouTube. Il est connu pour avoir créé des compétitions dans lesquelles les gens peuvent gagner d’énormes sommes d’argent, dont un demi-million de dollars pour Last to leave the circle et Extreme tag, ainsi que Last To Leave 800 000 $ Island Keeps It. En tant que tel, Squid Game est l’opportunité de loisirs parfaite, sans que personne ne soit assassiné.

Le célèbre premier jeu Red Light, Green Light voit les joueurs équipés d’appareils qui éclatent chaque fois qu’ils bougent, une simulation non létale d’être éliminé par des tireurs d’élite.

C’est amusant de voir le jeu en nid d’abeille et comment fonctionne vraiment la technique de léchage utilisée par le protagoniste Seong Gi-hun dans la série. Le tir à la corde, quant à lui, implique que des équipes tombent dans l’écume plutôt que vers la mort, et le jeu de billes voit les meilleurs amis s’affronter, beaucoup choisissant de jouer au jeu « impair ou pair ».

Alors que les uniformes, la boule de verre pleine d’argent et tant d’autres éléments sont parfaitement recréés, le jeu de calmar titulaire final a été remplacé par des chaises musicales, simplement parce que la plupart des gens ne savent toujours pas exactement comment jouer le premier, et ce serait finira probablement par être une affaire assez violente.

Certains ont noté la légère ironie de 3,5 millions de dollars dépensés pour une vidéo YouTube recréant une émission télévisée qui est un commentaire cinglant sur la nature du capitalisme, mais c’est un débat pour une autre fois.