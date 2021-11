Nouveau groupe de travail créé pour enquêter sur les ovnis : trop de phénomènes inexpliqués aux États-Unis

Les rapports d’ovnis ont augmenté ces dernières années, beaucoup d’entre eux inexpliqués. Les États-Unis ont créé un nouveau groupe de travail au Pentagone pour enquêter.

L’OVNI capable de plonger. Crédit : Jeremy Corbell / Youtube

Les États-Unis ont créé un nouveau bureau d’enquête dédié à l’étude des ovnis, ou plutôt des phénomènes aériens non identifiés (UAP), comme les experts ont décidé d’appeler officiellement les observations inexpliquées d’objets volants. La nouvelle unité d’enquête, baptisée Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), est l’héritière spirituelle de la United States Navy’s Unidentified Aerial Phenomena Task Force, qui s’est occupée d’analyser des dizaines et des dizaines de vidéos cryptiques ces dernières années. avions et navires militaires.

Pour la plupart d’entre eux, comme en témoigne le rapport remis le 25 juin dernier par le renseignement américain au Congrès, leur origine n’a pas été identifiée et il n’a pas été possible de fournir une explication plausible de leurs caractéristiques, par exemple en raison du manque de données et de limites. dans les méthodes de détection. Ce n’est pas un hasard si suite à ce rapport, le gouvernement américain a décidé d’allouer de nouveaux fonds pour améliorer l’instrumentation et enquêter plus en profondeur sur les mystérieux phénomènes dans les avions. D’où la naissance du nouveau bureau de l’AOIMSG. Après tout, les autorités américaines prennent très au sérieux les PANs, dont beaucoup se sont produits à proximité de bases militaires, de zones d’exercices et de zones particulièrement sensibles (où pourtant la concentration de capteurs capables de les identifier est plus importante).

Comme l’indique un document que vient de publier le Pentagone, le nouvel organisme d’enquête a été établi au sein du bureau du renseignement et de la sécurité du département américain de la Défense. Cela suggère l’importance du travail qui se déroulera en son sein. L’état-major se concentrera sur les phénomènes qui se produiront à proximité des zones définies comme « espace aérien à usage spécial » ou USA, considérées comme hautement stratégiques pour la sécurité nationale. Ce n’est pas un hasard s’ils sont tous interdits à l’aviation civile. Les experts des forces armées, qui ne rejettent même pas l’hypothèse extraterrestre a priori, estiment cependant qu’il est probable que les objets volants non identifiés pourraient être des drones de pays potentiellement hostiles, équipés de technologies de pointe non encore développées par les États-Unis. Un exemple en est le véhicule hypersonique chinois dévoilé cet été, capable de faire le tour du monde et de lancer un missile tactique tout en voyageant à des vitesses plusieurs fois plus rapides que le son. Les États-Unis ne disposent toujours pas d’une arme aussi meurtrière.

Mais les PAN repérés par le radar et d’autres instruments d’avions et de navires de guerre ont des comportements bizarres et imprévisibles, tels que la capacité d’accélérer soudainement dans n’importe quelle direction (assez vite pour tuer tout occupant humain potentiel) et même de plonger, comme en témoigne l’une des dernières observations. . Comprendre ce que c’est, ce qu’ils font et pourquoi ils sont là sera l’une des tâches ardues du nouveau bureau. « L’AOIMSG synchronisera les efforts du département et du gouvernement américains pour détecter, identifier et attribuer des objets d’intérêt dans l’espace aérien à usage spécial (SUA), afin d’évaluer et de contrer toute menace associée à la sécurité des vols et à la sécurité nationale », écrit le Pentagone dans un communiqué. déclaration. « Les incursions de tout objet aérien dans nos États-Unis posent des problèmes de sécurité des vols et des opérations et peuvent poser des problèmes de sécurité nationale. Le ministère de la Défense prend très au sérieux les rapports de raids – à partir de tout objet aérien, identifié ou non identifié – et enquête sur chacun d’eux. » Il ne reste plus qu’à attendre les premiers résultats des travaux de l’AOIMSG, dans l’espoir qu’ils fassent la lumière sur des phénomènes mystérieux.