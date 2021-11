Le chef du design de DICE quitte le studio à la suite du lancement de Battlefield 2042

En bref : Fawzi Mesmar, le responsable de la conception de DICE qui faisait partie des franchises Battlefield et Star Wars : Battlefront, quitte l’entreprise à la suite du lancement désastreux de Battlefield 2042, bien qu’il affirme que le déménagement est prévu depuis longtemps.

VGC rapporte que Mesmar a annoncé son départ au personnel dans un e-mail révélant qu’il prévoyait de quitter DICE pour une autre entreprise après la sortie de Battlefront 2042.

« Ce fut un plaisir absolu de faire partie des meilleures équipes de conception de la galaxie », a écrit Mesmar dans son message. « L’incroyable travail de conception que vous faites continue de m’inspirer chaque jour. Merci de m’avoir fait confiance, j’espère ne pas vous avoir déçu. »

« On m’a fait une offre que je ne pouvais pas refuser dans une autre entreprise qui a eu la gentillesse de m’attendre jusqu’à ce que nous ayons expédié [Battlefield 2042]. C’était très important pour moi d’être ici avec l’équipe alors que nous franchissons cette étape historique. »

Mesmar avait auparavant été directeur de studio, production et conception de jeux chez le fabricant de Candy Crush King avant de prendre le poste de responsable de la conception de DICE en septembre 2019, où il a travaillé sur des projets comme Star Wars Battlefront II et Battlefield V.

« Alors qu’Oskar [Gabrielson, studio GM] et moi-même discutons de mes plans de succession depuis un certain temps – et cela sera annoncé en temps voulu – nous avons choisi de retarder cette communication jusqu’après le lancement pour garder le focus – à juste titre – sur le jeu sur lequel nous avons mis une quantité monumentale de effort », a ajouté Mesmar.

Malheureusement pour Mesmar, son dernier projet chez DICE, Battlefield 2042, lancé avec tellement de problèmes et de fonctionnalités manquantes qu’il est rapidement devenu l’un des pires jeux Steam de tous les temps selon les avis des utilisateurs ; plus de 40 000 des 57 000 critiques du jeu sont négatives. La deuxième mise à jour du jeu, arrivée aujourd’hui, résout certains problèmes de serveur critiques et resserre la propagation des balles, améliore le zoom, etc., bien qu’il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre.

Le dernier jour de Mesmar chez DICE sera demain, le 26 novembre. Son prochain poste, qui est actuellement inconnu, sera également basé dans la capitale suédoise de Stockholm.

Assurez-vous de consulter notre benchmark CPU Battlefield 2042 avec des batailles à 128 joueurs et comment 30 GPU différents gèrent le jeu.