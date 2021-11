Le moddeur russe met à niveau une carte graphique RTX 2060 vers 12 Go de GDDR6

En bref: Nvidia cherche à ressusciter la RTX 2060 avec le double de la quantité initiale de VRAM, peut-être dès le premier trimestre 2022. En attendant, un moddeur passionné a mis à niveau une carte RTX 2060 existante de la même manière pour voir ce que sorte d’amélioration des performances à laquelle on pouvait s’attendre.

Au cours des derniers mois, nous avons entendu plusieurs rumeurs selon lesquelles Nvidia pourrait bientôt lancer des cartes graphiques mises à jour de la série RTX 3000 et ressusciter le RTX 2060 pour essayer de résoudre les problèmes d’approvisionnement. La semaine dernière, quelques dépôts réglementaires ont confirmé que Nvidia prépare effectivement un RTX 2060, mais avec une torsion – la société peut également doubler la quantité de VRAM, même si cela n’améliorera probablement pas les performances dans la plupart des scénarios.

Cependant, comme l’a remarqué Tom’s Hardware, certains passionnés de technologie n’attendent pas que cela se produise et sont parfaitement à l’aise avec le modding de cartes existantes comme la GeForce RTX 3070. C’est le cas du modder russe VIK-on, bien connu pour faire Cartes graphiques RTX 2070 et RTX 3070 de 16 gigaoctets.

Le moddeur a décidé d’appliquer le même traitement à la GeForce RTX 2060, et pour cela il a choisi une Asus RTX 2060 Turbo qui avait une nouvelle phase d’alimentation pour le sous-système mémoire après l’explosion de celle d’origine. Côté mémoire, VIK-on a choisi les puces Samsung K4ZAF325BM-HC14 GDDR6 d’une capacité de deux gigaoctets. Ce n’est pas tout à fait ce que Nvidia prépare pour la sortie, mais cela devrait être suffisamment proche pour nous donner une bonne idée de ce à quoi s’attendre de la carte mise à jour.

Après avoir remplacé les puces de mémoire d’origine, le moddeur a exécuté le benchmark Superposition d’Unigine ainsi qu’un mineur Ethereum pour voir s’il y avait une différence de performances par rapport à la configuration standard. Sans surprise, la plus grande mémoire graphique n’a entraîné aucune augmentation des performances, car les tests n’ont pas poussé l’utilisation de la mémoire au-delà de six gigaoctets. Cela dit, si une application nécessite plus de six gigaoctets de VRAM, vous devriez constater une amélioration des performances.

De nouveaux jeux comme Battlefield 2042 semblent bien fonctionner à 1440p même lorsque vous utilisez une carte graphique avec seulement six gigaoctets de VRAM, mais l’utilisation de paramètres de qualité supérieure le pousse à ses limites. Cela signifie qu’il ne faudra pas longtemps avant que huit gigaoctets soient un must, même avec des préréglages graphiques moyens ou élevés. C’est peut-être aussi la raison pour laquelle Nvidia réédite le RTX 2060 avec le double de VRAM, car cela le rendrait plus compétitif avec le RX 6600 d’AMD ou le prochain RX 6500 XT.