OnePlus Buds Pro dans le test : OnePlus peut aussi faire de l’audio

Pour l’instant, je n’ai eu aucun contact avec la marque OnePlus. Je suis donc d’autant plus surpris par la qualité des OnePlus Buds Pro. À mon avis, ils ne conviennent pas seulement à ceux qui possèdent un smartphone OnePlus. Ils fonctionnent également très bien avec l’iPhone. Ils n’appuient pas sur moi même après une longue période, ils peuvent être insérés et retirés rapidement et facilement et délivrent un très bon son :

Musique : BVG x møndberg – Spirited Away Fourni par Lofi Records

Le fonctionnement, la batterie et la recharge sans fil me convainquent également. Le tout pour un prix d’environ 150 euros. Pour moi un paquet qui n’a rien à redire.

Le son des OnePlus Buds Pro

Au fil des ans, j’ai essayé un certain nombre d’écouteurs et j’ai trouvé que l’expérience sonore est très individuelle. C’est pourquoi je n’essaie plus de décrire le son de la manière la plus colorée possible. La qualité du son des écouteurs dépend de vos préférences personnelles, de vos goûts musicaux, de vos habitudes d’écoute et bien plus encore. Surtout avec des écouteurs intra-auriculaires de la bonne taille.

Certains aiment un son aussi neutre et pur que possible, pour d’autres il est trop plat et ils montent les graves et les aigus. Tellement seulement : les OnePlus Buds Pro sont équipés de haut-parleurs à membrane dynamiques de 11 mm et couvrent une plage de fréquences de 20 Hz à 20 000 Hz. Je trouve le son très agréable et équilibré. Vous pouvez entendre le son des microphones dans l’enregistrement suivant.

Exemple de microphone du OnePlus Buds Pro

Le siège du OnePlus Buds Pro

Pour moi, les coussinets en silicone du milieu s’adaptent parfaitement à mes oreilles. Si vous n’êtes pas tout à fait sûr, vous pouvez demander à l’application de vérifier si les écouteurs sont correctement installés. Parce que c’est particulièrement important pour un son impeccable. S’ils sont trop lâches, les vrais écouteurs sans fil ont tendance à sembler assez minces. Vous ne pouvez sentir les basses que lorsque les coussinets en silicone scellent correctement.

Le premier appariement avec l’application

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti du OnePlus Buds Pro, vous devez d’abord télécharger l’application gratuite HeyMelody. L’application est disponible pour iOS et Android. Cela vous permet d’adapter le véritable casque sans fil à vos besoins et bien plus encore. Par exemple, il devrait être possible de mettre à jour le firmware.

L’appli Hey Melody : premières mises à jour

La première chose que l’application attend de moi après avoir couplé le OnePlus Buds Pro avec mon iPhone : effectuer une mise à jour du firmware. Le message en rouge : Firmware update 461 (mise à jour disponible 489). La mise à jour fonctionne également relativement rapidement et sans aucun problème. Cependant, on me demande toujours de mettre à jour par la suite. J’essaie quelques mises à jour supplémentaires, mais je n’arrive pas à atteindre 489 même si je ne reçois pas de message d’erreur. Très étrange.

OnePlus Audio-ID : Test d’écoute inclus

Malgré ces incohérences, l’application fonctionne parfaitement. Je peux passer un court test auditif qui ajuste le casque à mes anciennes oreilles et augmente particulièrement les hautes fréquences. Ce soi-disant ID audio fait en fait une différence agréable lors de l’écoute. Malheureusement, il n’y a pas d’égaliseur spécial pour des réglages encore plus fins.

Le fonctionnement du OnePlus Buds Pro

Je peux également utiliser l’application pour configurer les commandes du OnePlus Buds Pro. Un appui court sur l’axe bascule entre la lecture et la pause, un double appui passe à la chanson suivante. Ces paramètres sont prédéfinis. Vous pouvez ensuite configurer la triple impression séparément pour les True Wireless gauche et droite. Je l’ai configuré pour que lorsque vous appuyez trois fois sur le bouton, il passe à la chanson précédente sur la gauche et appelle l’assistant vocal sur la droite.

Vous pouvez également configurer l’appui et le maintien. Vous pouvez choisir entre les deux des trois modes ANC que vous souhaitez basculer si vous maintenez l’écouteur pendant environ 1 seconde : suppression du bruit activée, transparence ou suppression du bruit désactivée.

Jusqu’ici tout va bien. Ce qui me manque un peu en revanche, c’est la possibilité de contrôler le volume directement sur les buds. Pour cela, il faut faire le détour via l’assistant vocal.

Zen Mode Air pour une meilleure concentration

Et enfin, vous pouvez passer en mode Zen en appuyant sur l’axe et en le maintenant enfoncé pendant environ 3 secondes. Ensuite, vous entendez un bruit blanc (eau) avec le chant des oiseaux, des vagues qui se brisent sur la plage, des sons de méditation et des bruits de fond similaires. Il y a aussi quelque chose comme ça avec le Jabra Elite 75t, là ça s’appelle Soundscapes.

Globalement, le mode Zen est très agréable pour mieux se concentrer. Si vos écouteurs ne disposent pas d’une telle fonctionnalité, vous pouvez également écouter l’application Naturespace. Gratuit pour iOS et Android, avec de nombreux achats intégrés si les paysages sonores gratuits ne vous suffisent plus.

OnePlus Buds Pro : contenu de la livraison

Les OnePlus Buds Pro font une impression noble et de haute qualité. L’emballage est solide et en plus des écouteurs, 3 paires d’inserts en silicone et un étui de charge, il y a aussi un câble de charge rouge court avec des fiches blanches dans l’emballage. En termes de couleur, il correspond à l’emballage, qui est conservé en rouge et blanc, mais pas vraiment avec les élégants Buds Pro noirs.

C’est aussi un câble avec un connecteur USB-A et un connecteur USB-C. C’est bien si vous souhaitez utiliser une alimentation avec USB-A. Cependant, j’ai l’impression que l’USB-C est déjà devenu la norme. Un câble avec deux prises USB-C serait plus contemporain. Mais le boîtier du OnePlus Buds Pro prend en charge la recharge sans fil selon la norme Qi. Si vous utilisez cela, vous ne vous souciez pas de la connexion directe de toute façon.

Les données techniques des OnePlus Buds Pro

OnePlus annonce que votre OnePlus Buds Pro fonctionnera pendant 10 heures avec une charge de 10 minutes. Un regard sur les petits caractères, cependant, limite un peu cela. Citation : « Cela s’applique à la combinaison d’écouteurs et de l’étui de charge, les écouteurs devant être chargés pendant 2 heures à l’aide de la boîte. Une seule charge de 10 minutes des écouteurs eux-mêmes ne fournit que 2 heures de temps de lecture. «

Une charge complète du True Wireless devrait durer 5 heures de lecture avec ANC et 7 heures sans ANC. A 50% volume c’est même 28 ou 38 heures.