L’histoire du mème de l’enfant inconsolable dans la voiture : le protagoniste est en réalité un adulte

Le matériel source date de quelques jours, mais le mème se répand partout. Voici d’où vient la photo et qui est le protagoniste.

Parfois, les mèmes naissent de manière très simple : une image évocatrice est vue par un spectateur qui la réutilise pour décrire une situation qu’il a vécue ou imaginée, et à partir de ce moment l’œuvre se diffuse, liant à jamais le matériau d’origine au sens qui lui est donné .arrière. C’est le cas de l’enfant inconsolable dans la voiture, l’un des derniers mèmes qui a commencé à circuler sur les plateformes sociales telles que Twitter et Instagram : son regard a notamment rencontré l’appréciation de milliers de personnes et a contribué à la propagation du mème. Cependant, les internautes les plus expérimentés auront remarqué que le protagoniste n’est pas n’importe quel garçon, bien au contraire : ce n’est même pas un enfant, mais une célébrité du web qui a déjà eu 18 ans.

Qui est le protagoniste du mème de l’enfant inconsolable dans la voiture

La personne encadrée dans le mème de l’enfant inconsolable dans la voiture s’appelle Hasbulla Magomedov. personnes dans cette opération, des milliers de personnes. Passionné d’arts martiaux, Hasbulla est également connu en ligne sous le nom de Mini Khabib, en raison de son style de combat qui imite celui du champion russe de l’UFC Khabib Nurmagomedov ; sa notoriété peut être l’un des facteurs qui ont contribué à la naissance du mème.

Comment le mème est né

L’image représente Hasbulla à l’intérieur du cockpit d’une voiture et provient d’une des photos publiées il y a une semaine sur son profil Instagram, où le garçon compte 1,2 million de followers. Et plus que l’expression, le nombre d’adeptes du garçon est peut-être la clé du succès du mème : la photo a potentiellement été vue par des centaines de milliers de personnes, parmi lesquelles quelqu’un a peut-être trouvé l’inspiration dont il avait besoin pour la propre travail. On ne sait pas qui a eu le premier l’idée de lier le visage de Hasbulla, mais en quelques jours, la photo a commencé à rebondir sur des dizaines de profils sociaux sur toutes les plateformes, avec les légendes les plus variées.

