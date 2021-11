Le prix de la série Radeon RX 6000 d’AMD devrait augmenter de 10%

Moulin à rumeurs : Vous en avez marre que les cartes graphiques soient si chères ? Malheureusement pour les fans des derniers produits d’AMD, il semble que la série Radeon RX 6000 pourrait bientôt devenir encore plus coûteuse après que la société a augmenté le prix de ses GPU de 10 % pour les partenaires de la carte, selon un nouveau rapport.

VideoCardz écrit que la nouvelle de l’augmentation des prix a été dévoilée sur les forums Board Channels. Il indique que l’augmentation de 10 % se traduit par une augmentation des coûts de 20 $ à 40 $ pour les partenaires du conseil d’administration. Il sera implémenté dans la prochaine livraison de GPU, et les consommateurs pourraient voir les effets sur les unités de vente au détail dès une ou deux semaines plus tard.

Il convient de noter que les prix devaient toujours augmenter en raison de la demande accrue découlant de la saison des vacances. Et étant donné leur niveau déjà élevé, les utilisateurs finaux pourraient même ne pas voir les effets de la charge supplémentaire de 10 % d’AMD.

La hausse des prix d’AMD est imputée à l’augmentation des coûts de TSMC, bien qu’aucun autre produit AMD utilisant le même nœud 7 nm, tel que la série Ryzen 5000, ne semble affecté, pour le moment.

Le dernier rapport sur l’état du marché des cartes graphiques montre que les dernières séries RDNA 2/Ampere d’AMD et de Nvidia se vendent environ le double du PDSF un an après leur sortie initiale. Bien que le graphique ci-dessous montre que le prix moyen de la série Radeon RX 6000 chute de 101 % au-dessus du PDSF à 90 %, c’est parce que les détaillants (en Allemagne et en Autriche) ont reçu des envois de cartes non XT RX 6800, abaissant le prix moyen de toute la gamme .

Même le marché de l’occasion souffre. Notre propre examen des cartes sur eBay montre que le prix des cartes Radeon RX 6000 a augmenté de 9% entre octobre et novembre, tandis que la gamme RTX 3000 a augmenté de 6% au cours de la même période. Les générations plus âgées sur le site d’enchères sont également de plus en plus chères : la série Nvidia 20 (+ 6 %), la série 16 (+ 5 %) et la série 10 (+ 7 %) et la série Radeon 5000 (9 %) d’AMD en ont toutes plus cher le mois dernier.

La pénurie de composants et la crise des cartes graphiques qui en résulte ont également vu certains fabricants de matériel vendre des PC de jeu pré-construits sans cartes graphiques, y compris celui de NZXT, qui utilise un APU AMD Ryzen 5 5600G.