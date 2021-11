Le prix des câbles Xiaomi USB-C et Serrure connecté en chute libre pour le Black Friday !

Si vous recherchez un câble USB-C vers USB-C ou encore USB-C vers USB-A de qualité et à prix défiant toute concurrent, alors vous êtes au bon endroit. Le marchands Hekka applique actuellement pour le Black Friday, une grosse réduction sur ces 2 types de câbles de marque Xiaomi.

Mais ce n’est pas tout, le Xiaomi Mijia YEELOCK Smart Drawer Cabinet (serrure d’armoire/tiroir intelligente) est aussi à prix réduit. Suivez cet article pour avoir tous les détails.

Xiaomi Cables USB-C

Découvrez les câbles USB-C Xiaomi qui vous permettront de continuer à utiliser vos anciens accessoires USB-A, de recharger vos appareils, de fournir des ports supplémentaires avec certains des meilleurs hubs USB Type-C et de profiter de la capacité de l’USB Type-C à produire des vidéos 4K.

Que vous ayez besoin de trouver un câble plus long pour charger votre MacBook ou que vous soyez à la recherche des meilleurs câbles USB-C pour libérer tout le potentiel de votre hub USB-C ou de votre station d’accueil pour ordinateur portable, il n’y a pas de meilleur moment pour vous procurer l’un des câbles USB ci-dessous.

En utilisant le câble d’éclairage vers USB-C, vous pouvez également charger des appareils compatibles comme les AirPods, l’iPad, l’iPod touch ou la télécommande Siri pour Apple TV. Vous pouvez également utiliser le câble pour une charge plus rapide à l’aide des adaptateurs USB PD pris en charge pour synchroniser vos appareils Apple, charger des accessoires comme une souris magique, ou l’utiliser lorsque vous devez convertir votre iPhone ou iPad en hotspot mobile. Si l’un de ces cas d’utilisation vous intéresse, voici quelques options que vous pouvez choisir sur le site Hekka.

Xiaomi Mi Type-C Braided Cable, 100cm – Red Black

Le câble Xiaomi Mi Type-C Braided Cable dispose d’une longueur d’un mètre et est renforcé grâce à son tressage de couleur rouge. Normalement vendu au tarif de 9,99$ (8,92€), ce câble bénéficie d’une réduction de 60%, portant son prix à 3,99$ (3,56€) ! Cliquez sur l’image pour accéder à l’offre:

Xiaomi Mi USB Cable Type C to Type C

À la différence du câble précédent, ce Xiaomi Mi USB Cable Type C, possède les deux mêmes embouts en USB-C et n’est pas tressé. Il est cependant plus long (1,5 mètre) et au design des produits Apple. Vendu normalement à 9,99$ (8,92€), son prix chute de 30% grâce au Black Friday, établissant son nouveau prix final à 6,99$ (6,24€). Pour accéder à l’offre, cliquez sur l’image ci-dessous :

Xiaomi Mijia YEELOCK Serrure d’armoire à tiroir intelligente

Xiaomi Mijia YEELOCK Smart Drawer Cabinet Lock est un excellent produit si vous souhaitez protéger votre vie privée. Grâce à elle, vous la seule personne à avoir accès à votre tiroir. Et personne ne peut trouver la clé car elle se déverrouille d’une simple pression sur le téléphone. L’alimentation est gérée par des piles AAA et l’application vous avertit à temps quand le verrou à une batterie faible. De plus, vous pouvez vérifier en permanence son statut dans l’application.

Vendu au prix de 11,87$ (10,60€), son prix est abaissé à 9,99$ pour le Black Friday ! Cliquez sur l’image ci-dessous pour y accéder :