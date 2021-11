3 smartphones et tablette Xiaomi à prix cassés pour le BlackFriday !

À l’occasion de ce Black Friday, ce sont 3 téléphones phares qui sont à prix cassés aujourd’hui. Vous retrouverez dans cet article les différents bons plans sur les 3 téléphone Xiaomi POCO F3 5G et X3 Pro ainsi que le Redmi 9A. Si vous avez besoin d’une tablette, la très bonne Xiaomi Mi Pad 5 est elle aussi en promotion. Point fort de ces 4 offre, elles sont expédiées directement depuis la France ! Pour en savoir plus et y accéder, c’est directement dans cet article !

Xiaomi Pad 5: La tablette parfaite pour le jeu et le travail

La Xiaomi Pad 5 apparaît comme une nouvelle proposition pour le segment des tablettes, qui a pris un nouveau souffle avec la pandémie et avec le besoin de travailler et d’étudier à distance. Cette nouvelle tablette se veut polyvalente en tant qu’outil de productivité pour le travail et les études, tout en offrant une excellente expérience de divertissement mobile.

La Xiaomi Pad 5 est doté de fonctionnalités dédiées à la productivité. Elle permet, par exemple, de numériser n’importe quel document via l’appareil photo 13 MP et de le partager directement avec des collègues ou des camarades de classe.

Pour une expérience d’écriture naturelle, le Xiaomi Smart Pen (12,2 g) est livré avec. Ce dernier possède une sensibilité à la pression de 4096 points et un taux d’échantillonnage de 240 Hz. Ce stylet comprend également des fonctionnalités pratiques telles que les touches de fonction Smart Pen pour prendre rapidement des notes, prendre des captures d’écran ou basculer facilement entre le stylet et la gomme.

La Xiaomi Pad 5 vous permet également de faire des conférences en visio avec une caméra frontale de 8 MP, qui prend en charge la vidéo 1080p.

L’écran de 11″ possède une résolution WQHD+ et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Avec la prise en charge de Dolby Vision, la Xiaomi Pad 5 permet une expérience de visionnage HDR premium offrant des images ultra-vives avec une luminosité, un contraste, des détails et des couleurs incroyables.

Cet écran combiné au mode Low Blue Light intégré garantissent une expérience visuelle claire et confortable dans tout type d’environnement.

Comme l’indique la marque, la tablette dispose de quatre haut-parleurs qui offrent un excellent son. De plus, elle prend en charge l’audio immersif via Dolby Atmos pour la meilleure expérience sonore avec des détails, une profondeur et un réalisme inégalés.

La tablette est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 860 hautes performances 7 nm avec une fréquence maximale allant jusqu’à 2,96 Ghz.



Concernant son autonomie et la recharge, elle dispose d’une grande batterie de 8 720 mAh qui prend en charge la charge rapide de 22,5 W, et comme système d’exploitation, elle est livrée avec la couche MIUI for Pad de Xiaomi basée sur Android 11.

La tablette Xiaomi Pad 5 est disponible en promotion via ce lien directement de France dans ces deux configurations :

6 Go + 128 Go : en promotion à 286,92 € au lieu de 332 € avec le code BFAE45

8 Go + 256 Go : en promotion à 328,42 € au lieu de 373 € avec le code BFAE45

POCO F3 5G: Le très puissant smartphone en promotion !

Le populaire smartphone Xiaomi POCO F3 5G est disponible et livré depuis la France pour la semaine du Black Friday pour seulement 251 € !

Le POCO F3 5G du fabricant Xiaomi est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un appareil photo quadruple de 48 MP avec objectif grand angle et télé-macro.

Côté performance ce smartphone bénéficie d’un puissant processeur octa-core cadencé jusqu’à 3,2 GHz épaulé par une mémoire vive de 6 à 8 Go (selon configuration).

L’espace de stockage n’est pas en reste avec une capacité embarquée de 256 Go. La batterie de 4520 mAh possède une fonction de charge rapide de 33 watts.

Le smartphone Xiaomi POCO F3 5G est en promotion via ce lien directement de France dans ces deux configurations :

6 Go + 128 Go : en promotion à 251 € au lieu de 281 € avec le code BFAE30

8 Go + 256 Go : en promotion à 258 € au lieu de 304 € avec le code BFAE45

Un coup d’œil sur les offres actuelles prouve également qu’il s’agit d’une excellente affaire. Le POCO F3 5G avec 256 Go est en effet disponible chez aucun autre fournisseur à un prix inférieur.

POCO X3 Pro: Un téléphone parfait pour le jeu

Le point fort de ce téléphone est le processeur Snapdragon 860, qui, malgré l’absence de connectivité 5G, offre des performances haut de gamme similaire à celles du Snapdragon 855 Plus. Par conséquent, les joueurs mobiles à la recherche d’un téléphone abordable pour jouer à des jeux comme PUBG, BGMI et Garena Free Fire Max devraient envisager ce modèle.

Le Poco X3 Pro dispose d’un écran LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Cela aide encore une fois à la performance et réactivité en jeu.

Poco équipe également ce smartphone d’une batterie de 5160mAh qui permet à ce modèle de tenir toute la journée pour les joueurs. Vous obtenez également une solution de charge filaire rapide de 33W.

Ce Poco X3 Pro dispose également d’un ensemble de caméras arrière, à commencer par la caméra principale de 48MP, une caméra ultra-large de 8MP, une caméra macro de 2MP et une caméra de profondeur de 2MP.

Le smartphone Xiaomi X3 Pro est en promotion via ce lien directement de France dans ces deux configurations :

6 Go + 128 Go : en promotion à 251 € au lieu de 281 € avec le code BFAE15

8 Go + 256 Go : en promotion à 258 € au lieu de 304 € avec le code BFAE30

Redmi 9A: Le smartphone à 70€ !

Proposé en réduction à 70€ pour ce Black Friday, le Redmi 9A constitue une excellente affaire et voyons plus en détail sa solide fiche technique.

Le smartphone Redmi 9A est doté d’un écran HD+ de 6,53 pouces avec une résolution d’écran de 720 x 1 600 pixels et un rapport d’aspect de 20:9.

Ce smartphone embarque un processeur MediaTek Helio G25 associé à une mémoire vive de 3 Go et à une capacité de stockage interne de 32 Go qui peut être étendue jusqu’à 512 Go à l’aide d’une carte microSD insérée dans un emplacement dédié fourni sur l’appareil.

Le Redmi 9A disposent d’un capteur de caméra primaire de 13 mégapixels à l’arrière avec un flash LED et un capteur de caméra de 5 mégapixels à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

Pour la connectivité, les combinés disposent de la 4G VoLTE, d’une connexion Wi-Fi 6 et Bluetooth v5.0, d’un port Micro USB et d’un GPS/A-GPS. Il embarque une large batterie de 5 000 maH avec prise en charge d’une charge de 10 W. Ces smartphones mesurent 164,9 x 77,07 x 9 mm et pèsent 194 grammes.

Le smartphone Redmi 9A est en promotion via ce lien directement de France à 70,75 € au lieu de 81,75 € avec le code BFAE11.