Bon Plan sur le meilleur aspirateur robot autonome: Roidmi Eve Plus à 402€ #BlackFriday

Le très bon aspirateur robot autonome Roidmi Eve Plus (que nous avions testé ici) bénéficie aujourd’hui d’une promotion à l’occasion du BlackFriday, une offre à ne pas louper !

Ce Roidmi Eve Plus sera en effet au tarif de 402€ (au lieu de 436€) du 25 au 27 novembre. Une réduction à saisir pendant une durée limitée sur modèle encore jamais vu en bon plan.

Dans cet article nous allons vous montrer pourquoi cet aspirateur robot peut rapidement devenir indispensable à votre quotidien et vous faire gagner un temps considérable… Car l’un des inconvénients d’être un adulte est que les tâches que vos parents avaient l’habitude de faire à la maison, comme passer la serpillière, le balai et l’aspirateur, deviennent soudainement des corvées que vous devez faire. On remet souvent les choses à demain, car on préfère prioriser son temps sur des activités amusante ou stimulante, le contraire du ménage.

Heureusement, être un adulte signifie aussi pouvoir s’offrir des gadgets qui vous facilitent la vie, comme l’aspirateur robot Eve Plus de ROIDMI, qui se vide et se stérilise tout seul. Il s’agit d’un aspirateur robot qui peut nettoyer votre maison de manière autonome, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Il suffit de le poser sur le sol, d’appuyer sur le bouton de démarrage, de s’asseoir et de se détendre pendant qu’il fait le travail à votre place.

ROIDMI Eve Plus: Autovidage, autostérilisation et élimination de la poussières

Le problème de certains aspirateurs robots, ou simplement de la plupart des aspirateurs, est que vous devez vous assurer de vider le sac. Comme ces aspirateurs robots sont plus petits que les aspirateurs ordinaires, leurs sacs ont tendance à se remplir rapidement, mais ce n’est pas le cas avec le ROIDMI Eve Plus.

Lorsque le robot a fini de nettoyer, il peut retourner à sa station de collecte de la poussière où toute la saleté et les débris qu’il a collectés seront aspirés dans un sac plus grand que vous pourrez ensuite jeter lorsqu’il sera plein. Cela signifie que, sauf si votre maison est très poussiéreuse ou sale, vous n’aurez pas à vous soucier de devoir vider le sac à chaque fois.

ROIDMI utilise un générateur de particules désodorisantes qui utilise un filtre HEPA et la technologie de l’oxygène actif (la même technologie que celle utilisée dans la stérilisation des équipements médicaux) pour aider à traiter les déchets et pour traiter également les parasites domestiques comme les acariens, les microbes, et plus encore. Il peut aider à éliminer les odeurs persistantes de cigarettes ou de parfums.

ROIDMI Eve Plus: Aspiration et passage de la serpillère en même temps.

En plus de passer le balai et l’aspirateur, vous devez aussi passer la serpillière de temps en temps. En effet, il arrive que l’aspirateur ne puisse pas tout ramasser et un bon coup de serpillière vous permettra de garder votre maison propre.

Avec le ROIDMI Eve Plus, la société a intégré ces deux fonctions dans le robot. Cela signifie que si vous avez besoin de passer la serpillière, ne vous inquiétez pas, il vous suffit de remplir le réservoir d’eau, qui peut contenir jusqu’à 250 ml d’eau, de fixer l’accessoire de serpillière sur le dessous de l’Eve Plus, et le tour est joué.

L’Eve Plus est capable de passer l’aspirateur à un taux d’aspiration de 2700pa, tandis que la fonction de nettoyage simule un nettoyage à la main qui peut suivre des parcours en Y/U, garantissant ainsi que votre maison soit bien nettoyée.

ROIDMI Eve Plus: Évitement intelligent des obstacles

À quoi sert un aspirateur robot s’il ne cesse de heurter vos meubles sans en tirer aucune leçon, n’est-ce pas ? L’Eve Plus est équipé de capteurs infrarouges et de capteurs anti-chocs sur le côté. Ainsi, dès qu’il heurte un objet, il sait qu’il y a quelque chose à cet endroit et ne s’y rendra plus.

Il est également assez intelligent pour ne pas rouler à pleine vitesse jusqu’à ce qu’il heurte quelque chose. Grâce aux capteurs IR, la Eve Plus peut détecter les objets qui la précèdent et ralentir pour éviter de s’endommager. Il peut également franchir des rebords ou des bosses d’une hauteur de 2 cm. Ainsi, si votre sol comporte de petits rebords, il peut s’y rendre facilement en se balançant de gauche à droite pour les franchir.

ROIDMI Eve Plus: Une batterie longue durée

L’aspiration étant une tâche assez énergivore, certains aspirateurs robots ne durent pas aussi longtemps que certains le souhaiteraient. Imaginez devoir vous arrêter et recharger après avoir nettoyé la moitié de votre maison, ce serait plutôt gênant.

Le ROIDMI Eve Plus est équipé d’une batterie de 5 200 mAh qui, selon l’entreprise, offre une autonomie de 250 minutes et peut couvrir une maison de 250 mètres carrés. Donc, à moins que vous ne viviez dans une maison plus grande que cela, l’Eve Plus ne devrait avoir aucun problème à nettoyer votre maison en une seule fois.

ROIDMI Eve Plus: Une application efficace

Le ROIDMI Eve Plus peut être contrôlé via l’application smartphone qui l’accompagne, et le plus intéressant est que si vous avez adhéré à l’écosystème de la maison intelligente de Xiaomi, vous pouvez tout contrôler à l’aide de la même application Mi Home.

L’application ne vous permet pas seulement de contrôler l’Eve Plus, mais vous pouvez également l’utiliser pour piloter le robot à distance si vous pensez qu’il a manqué un endroit ou si vous devez le guider ailleurs. L’application vous permet également de configurer des pièces, de créer des zones interdites, de définir un calendrier pour le nettoyage régulier, etc.

Elle vous donnera également des informations sur l’autonomie de la batterie, l’état du sac à poussière, l’état des capteurs, etc., et vous indiquera si vous devez peut-être le nettoyer ou essuyer les capteurs pour qu’il fonctionne mieux.

ROIDMI Eve Plus: Prix et promotion

Si vous avez besoin d’un aspirateur robot intelligent, doté d’une fonction de nettoyage et d’un moyen plus facile de collecter la poussière et les débris, le ROIDMI Eve Plus est difficile à ignorer. De plus, son prix n’est pas très élevé par rapport à celui de la concurrence.