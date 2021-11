Les détaillants japonais entravent les scalpers PS5 en écrivant leurs noms sur les boîtes de produits

Dans le contexte : bien que nous, les joueurs sur PC, soyons confrontés depuis des années à des scalpers, à des pénuries de stock de GPU et à du matériel hors de prix en général, les joueurs sur console ne sont pas beaucoup mieux lotis. Les appareils PS5 et Xbox Series X sont constamment rachetés par des robots et revendus en masse pour le double du prix demandé, voire beaucoup plus. Les détaillants américains ont essayé de résoudre ce problème avec les CAPTCHA, les files d’attente et les limites d’achat, mais certaines entreprises japonaises deviennent plus créatives.

Selon un rapport de VGC, les détaillants japonais Nojima Denki et GEO ont tous deux mis en œuvre des politiques pour lutter contre le scalping. Le premier utiliserait un simple marqueur pour écrire le nom de l’acheteur de la console sur le côté de la boîte de n’importe quelle PS5, tout en « détruisant l’emballage de la manette ».

GEO, quant à lui, marquerait l’intérieur de la boîte de chaque console. Apparemment, cela signifie dessiner une « grande croix » sur l’emballage du contrôleur pour noter qu’il s’agit d’une console d’occasion et non d’une toute nouvelle étagère.

Ces stratégies sont certes intéressantes, mais il est difficile de dire dans quelle mesure elles seront efficaces pour lutter contre les scalpers. Ils sont très intelligents et trouveront presque certainement un moyen de contourner le dilemme, ou peut-être simplement l’ignoreront si cela ne nuit pas trop à leurs résultats.

Cela dit, la solution de Nojima Denkin semble un peu plus pratique que celle de GEO. Pour autant que nous puissions en juger, la théorie est qu’un scalper pourrait avoir du mal à vendre un appareil à un prix exorbitant si son nom est inscrit sur le côté.

Peut-être qu’un acheteur méfiant pourrait penser qu’il est volé et exiger un retour ou un remboursement, ou peut-être préférerait-il simplement une boîte propre. Bien sûr, puisque cette règle s’applique à tout le monde et pas seulement aux scalpers, ce dernier groupe ne serait toujours pas satisfait d’acheter directement auprès de Nojima Denkin.

En fin de compte, c’est une question compliquée, mais ces entreprises méritent sans doute un certain crédit pour sortir des sentiers battus (littéralement) ici. Les files d’attente en ligne ne fonctionnent clairement pas, car les robots peuvent facilement les contourner et les clients légitimes sont régulièrement renvoyés à l’arrière de la ligne. Les CAPTCHA ne sont pas non plus impossibles à résoudre pour les programmes sophistiqués, de sorte que certains détaillants ont manifestement l’impression qu’ils n’ont d’autre choix que d’essayer quelque chose de nouveau.