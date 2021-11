La part de marché de Wear OS quadruple au troisième trimestre 2021 grâce à la Galaxy Watch 4

En bref : alors qu’Apple est toujours en tête du marché des montres connectées au troisième trimestre 2021, Wear OS de Google a fait un bond significatif pour combler l’écart. La société d’analyse Counterpoint Research attribue ce gain à l’adoption récente par Samsung de Wear OS pour la Galaxy Watch 4.

Lundi, Counterpoint Research a révélé les parts de marché des systèmes d’exploitation portables depuis le premier trimestre 2020. Jusqu’au troisième trimestre 2021, watchOS d’Apple a conservé au moins 28% des parts. Cependant, Wear OS est passé de 4 % au deuxième trimestre 2021 à 17 % au troisième trimestre, revendiquant rapidement la deuxième place et portant la part d’Apple à 22 %.

L’analyste principale de Counterpoint, Sujeong Lim, attribue cela entièrement au passage de Samsung de son propre système d’exploitation Tizen au système d’exploitation Wear de Google pour la Galaxy Watch 4. Elle pense que Google ne pourrait pas faire grand-chose dans les appareils portables à lui seul.

« C’est parce que Google contrôlait les fabricants de montres intelligentes de personnaliser l’interface utilisateur, et ils n’ont pas choisi cette dernière en raison de sa faible efficacité énergétique et de son temps de réponse lent », a déclaré Lim.

Counterpoint pense également que le retard de l’Apple Watch Series 7 au quatrième trimestre 2021 a été un facteur.

Lorsque Samsung a initialement annoncé le passage de la Galaxy Watch 4 à Wear OS, il était prévu d’apporter plus de logiciels à la Galaxy Watch et, à son tour, d’élargir la portée de Wear OS. Non seulement Samsung a considérablement augmenté la part de marché de Wear OS, mais la Galaxy Watch 4 a également atteint la deuxième place des livraisons de montres connectées. Un autre graphique de Counterpoint montre que les expéditions de Samsung semblent ronger celles de Huawei au cours de la dernière année.

Le Global Smartwatch Model Tracker de Counterpoint montre également que les expéditions mondiales de montres intelligentes au troisième trimestre ont augmenté de 16% en glissement annuel. Samsung, en particulier, a réalisé ses « expéditions trimestrielles les plus élevées ».