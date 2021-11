MediaTek envisage de créer des puces ARM pour les ordinateurs Windows

MediaTek a lancé aujourd’hui son sommet exécutif en Californie. La société prévoit de faire différentes annonces tout au long de la semaine, mais une chose qu’elle a confirmée est que nous allons bientôt voir des ordinateurs équipés de MediaTek avec Windows.

MediaTek veut créer des puces pour les ordinateurs Windows dans ARM

« Apple a montré au monde que c’était possible », a déclaré Eric Fisher, vice-président des ventes et du développement commercial. Il a ajouté: « Le partenariat Wintel, qui a duré si longtemps, doit être soumis à une certaine pression et lorsqu’il y a une pression, il y a une opportunité pour des entreprises comme la nôtre. »

Les points de vue d’autres dirigeants de MediaTek suggèrent que le passage du paysage PC de x86 à ARM est inévitable. En termes simples, MediaTek ne veut pas rater le coche, et comme nous le savons tous, la concurrence est bonne. Cette version des événements est assez curieuse, car à l’époque ils rejetaient fortement l’idée de créer des puces ARM pour Windows.

Lorsque MediaTek entrera en scène, ce qui n’arrivera pas avant quelques années, ils commenceront très probablement à rivaliser avec le Snapdragon 7c. En fait, c’est ce qu’il fait déjà dans les Chromebooks, offrant une alternative aux processeurs Intel Celeron et Pentium pour les ordinateurs ChromeOS à bas prix.

En plus des Chromebooks, MediaTek déploie également des modems 5G pour les PC alimentés par Intel. C’est grâce à un partenariat entre les deux sociétés signé en 2019. Cela signifie que MediaTek a déjà quelques relations avec les principaux fabricants d’ordinateurs, ce qui lui donne un certain avantage.

Pour le moment, le plan de MediaTek est dans une phase préliminaire, car ils ne pourront pas atterrir sur Windows en raison de l’accord d’exclusivité avec Qualcomm. Et quand ils le font, ils doivent montrer qu’ils sont à la hauteur des processeurs Qualcomm, car MediaTek est connu pour sa mauvaise réputation en créant des processeurs de qualité douteuse.