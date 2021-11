Qualcomm a un accord exclusif avec Microsoft pour Windows sur ARM

Qualcomm est jusqu’à présent la seule entreprise à proposer des puces fonctionnant sous Windows sur ARM. Apparemment, cela est dû à un accord avec Microsoft selon lequel eux seuls peuvent proposer des puces fonctionnant sous Windows. Un accord qui a apparemment déjà une date d’expiration.

Qualcomm a un accord avec Microsoft qui lui permet d’être le seul sur Windows en ARM

Cette nouvelle n’est pas vraiment une surprise. Qualcomm n’a pas commencé à fabriquer des puces pour ordinateurs portables en attendant que Microsoft compile Windows pour le prendre en charge – les deux sociétés ont travaillé ensemble pour y arriver. Grâce à cela, ils bénéficient de l’exclusivité d’être Snapdragon, la seule marque de processeur ARM que Windows peut utiliser dans ARM.

Malheureusement, il n’a pas été possible de savoir quand cet accord prendra fin, seulement son existence. Cela nous amène à supposer la vraie raison pour laquelle Windows n’a pas été proposé aux Mac avec un processeur ARM via Bootcamp, puisqu’il a été démontré que Windows peut fonctionner sur le processeur Apple M1 et ses variantes via QEMU.

Cet accord concerne également d’autres marques de processeurs ARM. Dans le cas de Samsung, des rumeurs sur les processeurs Exynos dans leurs ordinateurs portables utilisant des GPU AMD ne cessent d’émerger grâce à un accord entre les deux. Et maintenant, MediaTek veut rejoindre Samsung en apportant ses processeurs à Windows. Mais malheureusement, jusqu’à l’expiration de l’accord avec Qualcomm, ils ne pourront présenter et distribuer aucun ordinateur avec ARM avec un processeur alternatif à un Snapdragon.

Nous espérons que cet accord se terminera bientôt, car ils font confiance à Windows dans ARM et croient absolument que l’association « Wintel » va disparaître et que la transition vers ARM n’est pas seulement en train de se produire, elle est inévitable. Et ils veulent faire partie de cette transition le plus tôt possible.