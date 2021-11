Installez et exécutez Windows sur des disques durs externes avec WinToUSB

WinToUSB (également appelé Windows To USB) est le meilleur créateur gratuit de Windows To Go (WTG) qui vous permet d’installer et d’exécuter un Windows entièrement fonctionnel sur un disque dur externe, une clé USB ou un lecteur Thunderbolt. C’est si simple et efficace, avec seulement 3 étapes et quelques minutes, vous pouvez créer votre premier Windows 11/10/8/7 ou Windows Server portable directement à partir d’un fichier ISO, WIM, ESD, SWM, VHD, VHDX ou d’un CD /DVD, ou vous pouvez cloner l’installation Windows existante sur un lecteur USB ou Thunderbolt en tant que Windows portable. WinToUSB prend également en charge la création d’une clé USB d’installation de Windows à partir de Windows 11/10/8/7 et de l’ISO d’installation de Windows Server, avec elle, vous pouvez facilement installer Windows à partir de la clé USB.

Si vous souhaitez mettre à niveau un espace de travail WTG vers Windows 11 ou Windows 10 21H1, rendez-vous sur Hasleo Windows To Go Upgrader.

Caractéristiques:

Création de Windows To Go à partir d’un lecteur ISO, WIM, VHD, VHDX ou CD/DVD.

Clonez Windows 10/8/7 sur un lecteur USB/Thunderbolt en tant que Windows portable.

Création de Windows To Go sur clé USB Windows To Go non certifiée.

Chiffrez Windows To Go avec BitLocker pour protéger vos données.Nouveau

Création d’une clé USB d’installation Windows avec prise en charge du BIOS et de l’UEFI.

Utilisez n’importe quelle édition de Windows 10/8/7 et Windows Server 2019/2016/2012/2010 pour créer une clé USB Windows To Go.

Prise en charge des disques de taille de secteur Thunderbolt et autres que 512 octets.

Créateur Windows To Go (Windows portable)

WinToUSB vous permet d’installer et d’exécuter Windows entièrement fonctionnel sur un disque dur/SSD externe, un lecteur flash USB ou un lecteur Thunderbolt, ce qui signifie que vous pouvez transporter le lecteur Windows portable n’importe où et l’utiliser sur n’importe quel ordinateur.

Utilisez n’importe quelle version de Windows 10/8/7 et Windows Server pour créer un espace de travail Windows To Go

Création de Windows To Go à partir d’un fichier image ISO, WIM, ESD, SWM, VHD(X) ou d’un lecteur CD/DVD

Cloner l’installation Windows existante sur un lecteur USB ou un lecteur Thunderbolt en tant que Windows portable

Création de Windows To Go sur lecteur Windows To Go non certifié

Clonage à chaud de Windows sans redémarrer l’ordinateur source à cloner

Créer un espace de travail Windows To Go chiffré par BitLockerNouveau

Prise en charge de la création d’un espace de travail Windows To Go basé sur VHD/VHDX

Installation de Windows Créateur USB

WinToUSB publie une fonctionnalité appelée « Windows Installation USB Creator » qui vous permet de créer une clé USB d’installation Windows à partir d’un fichier ISO d’installation Windows 10/8/7/vista/2019/2016/2012/2008 en quelques étapes simples, avec Cette fonctionnalité vous permet de créer une clé USB d’installation Windows amorçable pour installer Windows sur les ordinateurs BIOS traditionnels et UEFI en utilisant la même clé USB.

Créateur d’USB amorçable Windows PE

WinToUSB prend également en charge la création d’un lecteur USB Windows PE amorçable, il peut vous aider à transférer le contenu d’une image Windows PE sur un lecteur USB et rendre le lecteur USB amorçable.

Quoi de neuf: